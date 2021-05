“¡Vienen los extraterrestres!” y “¡Vi un OVNI!”… Estas afirmaciones han tenido diferentes reacciones por parte de distintas personas. Algunos quieren creer, otros lo llaman un engaño. Las teorías sobre extraterrestres y ovnis han existido durante siglos. Los teóricos de la conspiración OVNI argumentan que varios gobiernos y políticos de todo el mundo, especialmente los EE.UU. están ocultando la evidencia de objetos voladores no identificados y visitantes extraterrestres.

Tales teorías de conspiración se centran en la creencia de que los diversos gobiernos de ciertas naciones de la Tierra están secretamente confabulados con los visitantes extraterrestres y que están ocultando el hecho de que están en comunicación o cooperación con extraterrestres. Muchos incluso llegan a decir que estos gobiernos están permitiendo la abducción extraterrestre de formas de vida en la Tierra. Ya sea que existan extraterrestres o no y si visitan la Tierra o ya están colonizando una parte de ella, cada vez tenemos más evidencia de existen y están entre nosotros, como un nuevo video que se ha vuelto viral en las redes sociales y que muestra como civilizaciones de otros mundos están en contacto con los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

¿Extraterrestres monitoreando a los humanos?

El OVNI fue visto en la transmisión en directo de la EEI, y el descubrimiento fue realizado por el investigador independente Scott C. Waring. El experto en anomalías afirma que los extraterrestres están cooperando con los astronautas del EEI y monitoreando las actividades humanas. Waring aseguró que la especie exótica está tratando de descubrir cómo los humanos están combatiendo los tiempos difíciles de la pandemia y las tensiones entre países.

Tal como se puede apreciar en las imágenes, el misterioso objeto tiene cuatro luces brillantes y los colores van desde el verde, el morado y el amarillo, y después de un análisis más detallado, se hace claramente evidente que tiene una forma triangular.

“Estaba viendo la cámara HD en vivo de la Estación Espacial Internacional cuando el día pronto se convirtió en noche y, de repente, apareció un triángulo brillante”, explica Waring en su blog UFO Sightings Daily. “El objeto tenía cuatro luces brillantes y los colores iban desde el verde, el morado y el amarillo. Aunque parece cuatro objetos diferentes, cuando lo realcé agregando luz era obvio que había un área central que conectaba todas las luces. “Recientemente, el gobierno de los EE.UU. publicó un video en visión nocturna de varias naves en forma de triángulo que volaban alrededor de un barco de la Armada. El avistamiento de hoy solo agrava la evidencia sobre ese tema.”

El experto en ovnis también está convencido de que nos encontramos ante un punto de inflexión para la humanidad, y que todos los eventos que están ocurriendo en todo el mundo pueden determinar si estamos listos para expandirnos al universo o no.

“Esta grabación de la EEI es 100% la prueba de que los extraterrestres estaban hoy cerca de la estación espacial”, continúa explicando Waring. “Ahora mismo es un punto de inflexión para la humanidad. El Reloj del Juicio Final está cerca de la medianoche. China quiere la guerra con el mundo y el mundo está dispuesto a dársela. Covid19 ha matado a más de tres millones de personas y las cepas mutantes pueden matar a los humanos restantes si no pueden evitar que se propague. Esta mentalidad de vivir al límite es en lo que los extraterrestres están muy interesados. Al estudiar a la humanidad ahora, lidiando con los peores escenarios, pueden determinar si estamos listos para expandirnos al universo o no. Sí, no es nuestra decisión. Pero el mundo está dando lo mejor de sí mismo, peleando la noble batalla, ganemos o perdamos, haremos nuestro mejor esfuerzo.”

El OVNI desencadena un debate

A medida que el video compartido por Waring en YouTube se volvió viral, los internautas también han presentado sus teorías para explicar el extraño evento OVNI. La mayoría que han visualizado las imágenes han afirmado que los expertos en la materia tenían razón sobre la existencia de extraterrestres. También han sido muchos los que comentaron que el gobierno de Estados Unidos está encubriendo varios hechos sobre la existencia de extraterrestres.

Si bien el objeto es extraño y parece fuera de lugar, los más escépticos tienen una opinión completamente diferente, una explicación más lógica y racional. Por ejemplo, el ex ingeniero de la NASA James Oberg dijo que hubo innumerables ‘avistamientos de ovnis’ cerca de la EEI, pero que por lo general se pueden atribuir a restos de basura espacial. La basura espacial puede incluir pedazos de escombros que se han desprendido de la EEI y flotan cerca. Como no hay puntos de referencia en el espacio, los objetos pueden aparecer más lejos o más cerca de la cámara de lo que realmente están.

“He tenido suficiente experiencia con vuelos espaciales reales para darme cuenta de que lo que se ve en muchos videos no está más allá de la ‘norma’ de los fenómenos completamente mundanos que ocurren en entornos sobrenaturales”, dijo Oberg.

Sin embargo, a parte de este video, en los últimos días estamos viendo todo un terremoto de noticas sobre los ovnis del Pentágono. Recientemente, el ex presidente de EE.UU. Barack Obama quiso dar su opinión sobre la existencia de ovnis y vida extraterrestre en una entrevista en “The Late Show with James Corden”, y no descartó que su origen sea extraterrestre. Por no mencionar las controvertidas declaraciones de Haim Eshed, ex jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi 30 años y general retirado, quien reveló que hay una base subterránea secreta en Marte y que tanto astronautas estadounidenses como extraterrestres están cooperando allí. Eshed sorprendió en todo el mundo al afirmar que los extraterrestres existen y que el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo sabe.

/psg