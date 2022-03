El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien señaló que el economista había sido nombrado como presidente del Banco Central por el gobierno de Sebastián Piñera y para resguardar la política neoliberal.

Anoche el jefe comunal afirmó en el programa online “Sin Maquillaje”, que Marcel “fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera, lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia, al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”.

Ante ello, y luego de exponer en un seminario de BTG Pactual, el secretario de Estado dijo que “hay un error de datos, porque hasta donde yo recuerdo a mí me nombró como consejero del Banco Central la Presidenta Bachelet, y la misma Presidenta me nombró como presidente del banco”.

“Así que corregiría ese dato que está un poquito equivocado”, afirmó el titular de Hacienda, declinando responder a la crítica que hizo Jadue a que era un defensor de la política neoliberal.

Las críticas del ex candidato presidencial a Marcel no son nuevas. Tras conocerse su nombramiento como ministro de Hacienda, el alcalde señaló que “todos sabemos que Marcel es un defensor del credo neoliberal, lo que a mí me importa es que él se comprometió con liderar las transformaciones que el Presidente Boric comprometió”.

/psg