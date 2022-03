Por cerca de 40 minutos se extendió la entrevista que dio esta mañana el Presidente Gabriel Boric a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en donde, entre varios temas, habló sobre la reforma tributaria que impulsará el nuevo Gobierno y a la importancia de contener el gasto público en medio de una fuerte inflación que afecta al país.

“Durante el primer año vamos a respetar, como corresponde, el presupuesto aprobado el año pasado”, aseguró. “Por lo tanto, justamente también para contener las presiones inflacionarias, el gasto público el primer año va a estar muy controlado”, recalcó.

Sobre la reforma tributaria y la ambiciosa meta respecto a que esta permita una recaudación extra equivalente a 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sostuvo que “nosotros tenemos una dirección y vamos a mantener firmes el timón en esa dirección”.

“Evidentemente las condiciones del viaje van a estar determinadas por una serie de factores que no puedo predecir, pero lo que puedo asegurar es que todo gasto permanente que hagamos va a estar sustentado en ingresos permanentes, por lo tanto acá en materia de disciplina fiscal vamos a ser tremendamente rigurosos”, agregó.

Boric no confirmó si es que el proyecto de reforma tributaria se enviará o no en dos fases, donde la primera tendría como foco la disminución de la evasión y elusión, pero sí comentó que “tenemos que trabajar en particular en evasión”.

“La evasión hoy día en Chile está calculada del orden de los 7 puntos del PIB. Nosotros no somos ingenuos, no pretendemos cerrar completamente eso, sino que la expectativa que nos habíamos hecho en un comienzo era de 3,5 puntos, y después lo redujimos, si mal no recuero, a 2,5 puntos. Eso requiere también fortalecer el Servicio de Impuestos Internos”, dijo.

También se refirió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien será uno de los principales responsables de sacar la reforma tributaria adelante. “Se le ha dibujado a él como una suerte de gurú de la moderación. Yo creo que Mario Marcel es un hombre profundamente progresista”, afirmó Boric. “Confío profundamente en él”, añadió.

“Creo que es una persona progresista, seria, responsable y vamos a trabajar codo a codo para sacar la reforma tributaria adelante”, aseveró el Presidente.

Asimismo, enfatizó en la “gradualidad” que tendrán las reformas que impulsará durante su gestión. “La gradualidad siempre la he defendido”, manifestó.

“Acá a veces se hacen muchas caricaturas y se instalan tesis y después, de esas tesis, como que no se puede salir independiente de lo que los mismos actores digan (…) Acá sabemos que para que las cosas se logren, se tienen que hacer bien. Esa es parte de la experiencia de la historia de Chile”, finalizó.

/psg