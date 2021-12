El ex tenista número uno del mundo, Marcelo Ríos, usó sus redes sociales para manifestar su postura política, de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El “Chino” publicó un carrusel de textos y videos en los cuales, primero, expresó su postura ante las críticas que ha recibido por evidenciar públicamente su apoyo a José Antonio Kast. “Me llama la atención tantos comentarios que se refieren a mi vida acomodada tratando de impedir que yo entregue mi opinión política en estas próximas elecciones,”, señaló.

“A pesar de yo tener una vida acomodada, que por otro lado nadie me la regaló, tengo los mismos problemas que la gente común y no por tener esta vida soy más feliz (la plata no compra la felicidad). Yo pago impuestos en Estados Unidos y en Chile, pago isapre, colegio, etc. igual que todos”, agregó.

Luego plantea que “estos últimos días me he dado cuenta de que la gente piensa que teniendo un gobierno comunista sus vidas cambiarán, serán y tendrán todo lo que el gobierno les promete, pero he investigado un poco y les quiero contar que eso es imposible de lograr (…) si sale un gobierno comunista nos vamos a ir a la m… y lo más seguro sin retorno, no creo que valga la pena ni siquiera pensarlo”.

Tras ello el ex tenista entregó su propia apreciación sobre el candidato Gabriel Boric, independientemente del cargo al que postula, zanjando que “no me da nada de confianza, pero bueno es una visión personal”.

Ante esta publicación, la jefa se campaña del candidato de oposición, Izkia Siches, respondió a través de su cuenta de Twitter: “Chino… éramos niños cuando ganaste el primer lugar del mundo, en mi barrio en Maipú, como nunca vimos raquetas y soñamos con ser tenistas de elite”. “No te quedes con la caricatura, ni Boric es comunista ni vamos a quemar Chile, lo vamos a mejorar”, acotó la ex presidenta del Colegio Médico.

