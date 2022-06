Durante la jornada de este jueves se conoció que el Presidente Gabriel Boric se reunió con el ex Mandatario Ricardo Lagos.

Boric compartió una fotografía de la reunión en su cuenta de Twitter donde aseguró que conversaron “sobre Chile y sus tremendos desafíos”.

“La historia de nuestra República es siempre más grande que cada uno de nosotros por separado, y hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. Seguimos!”, recalcó.

Hoy me reuní con el ex Presidente Lagos a conversar sobre Chile y sus tremendos desafíos. La historia de nuestra República es siempre más grande que cada uno de nosotros por separado, y hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. Seguimos! pic.twitter.com/mPTcg0RaNo — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 23, 2022

El encuentro ocurre sólo días después de que el ex Presidente Ricardo Lagos se restara de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional en medio de una polémica. Inicialmente los ex gobernantes no estarían invitados por razones de aforo, pero luego la mesa del organismo decidió incluirlos en la lista.

Poco antes de eso, Lagos envió una carta en que planteaba que “dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución”.

