El reconocido periodista deportivo, Fernando Solabarrieta, fue el nuevo invitado al «De Tú a Tú».

Aquí habló de todo, especialmente de sus momentos más íntimos, como su problema con el alcohol.

Fernando se dio cuenta de esta situación en el 2020, cuando estaba de regreso en TVN:

«Llegó un momento en que ya casado, con hijos, logré cambiarlo, pero no totalmente. Había siempre un momento en el año, en mi vida, donde yo pasaba el límite, me excedía (con el alcohol)», comenzó contando el periodista.



El punto de inflexión

Tras eso se refirió al episodio de ese mismo año donde entró con unas copas de más a dar el noticiero.

Fernando relató que ese día era su último día antes de salir de vacaciones, por lo que pensaba que ya no saldría al aire.

Acto seguido, comenzó a celebrar, sin embargo, le tocaba ir frente a pantalla.

«No debí haber ido. Salió todo mal. Cometí una inmensa irresponsabilidad. Me disculpé con un canal que adoro. Y en ese momento entendí que tenía un problema y que me tenía que hacer cargo de ese problema. Hacerme responsable de esa situación. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento, de reflexión», agregó «Fer».

«Soy la misma persona, uno no cambia totalmente, pero te das cuenta que hay cosas en tu vida que ya no son graciosas, que ya no son un carrete, son una irresponsabilidad, un exceso. Lo que yo puedo entregar con mucha honestidad es un testimonio de que hay que hacerse cargo de esas cosas, no tenerles miedo, y trabajarlas en un proceso, sentarse y sacar tu mierda de adentro», cerró el animador.

