A más de dos décadas de la muerte de Lady Di, aún quedan misterios sin resolver entorno a la investigación. Hay más de una teoría conspirativa que no descarta que haya sido un asesinato. La última revelación es que el príncipe Carlos fue interrogado por John Stevens, un Lord que fue jefe de la policía de Scotland Yard y que ahora decidió contar la historia de cómo manejó la tarea más sensible de su vida: debió tratar al príncipe de Gales como un posible sospechoso de fraguar la muerte de su ex esposa. El disparador fue una nota manuscrita como evidencia.

Meses antes de morir en un trágico accidente en París, Lady Di creía que su ex marido y el padre de sus dos hijos, estaba planeando un accidente en su automóvil que consistiría en una “falla en los frenos” y una posterior “lesión grave en la cabeza”. Así lo dejó asentado en una carta que entregó a su mayordomo Paul Burrell.

El 31 de agosto de 1997, la princesa de Gales murió luego de que su vehículo impactara contra una columna del Túnel de l’Alma. Tenía 36 años. Su novio, el millonario árabe Dodi al Fayed, y el conductor del automóvil, Henri Paul, también fallecieron. El único que sobrevivió fue el guardaespaldas de la pareja, Trevor Rees-Jones.

Tras una larga investigación, se determinó que el accidente fue causado, principalmente, por un exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor, Henri Paul.

La carta del mayordomo

Burrell reveló que el manuscrito le fue entregado por la princesa 10 meses antes de su muerte en la que expresaba temores por su seguridad. “Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto”, dice Lady Di en la carta, publicada por el Daily Mirror.

La parte más inquietante parece presagiar el trágico final y hasta apuntar a un culpable: “Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar con Tiggy (la niñera de sus hijos). Camilla (Parker Bowles, actual esposa de Carlos) no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra”.

El interrogatorio

El policía Stevens le dijo al Daily Mail que habló con el príncipe Carlos sobre una nota que la princesa Diana escribió en 1995, en la que planteaba la teoría del casamiento con Tiggy Legge-Bourke, una niñera del príncipe William y el príncipe Harry. Charles y Diana se divorciaron en 1996.

El primero en la línea sucesoria al trono de Inglaterra fue entrevistado en St. James’s Palace como testigo después de que la nota se hiciera pública en 2003. “Sí, se habían hecho acusaciones sobre el Príncipe de Gales y otros miembros de la realeza, pero teníamos que encontrar o examinar la evidencia [existente] antes de acercarnos a él con preguntas formales”, dijo Stevens al medio. “No encontramos ninguna otra evidencia que respalde el escenario sugerido en la nota de Diana”.

| “La nota no fue suficiente para convertir a Charles en un sospechoso formal”

Agregó: “Nos quedamos con la nota, que en sí misma no fue suficiente para convertir a Charles en un sospechoso formal (…) fue increíblemente cooperativo porque no tenía nada que ocultar”, dijo Stevens al Daily Mail.

Aunque el príncipe Carlos, cooperó con la investigación, su padre, el príncipe Felipe, se negó a ayudar en la investigación.

Lady Di aparentemente creía que había una conspiración contra ella y Camilla Parker Bowles por parte del hijo de la reina Isabel II para quitarlas del medio.

Apenas unos meses antes de su muerte en 1997, la princesa Diana grabó 12 horas de entrevista con un camarógrafo de la BBC durante las cuales ventiló secretos sobre la familia real británica y contó sus experiencias casada con el príncipe Carlos, según reportó The Sun.

Durante las siete sesiones de grabación Diana confesó que una vez espió a su esposo mientras mantenía una conversación telefónica de tenor sexual con su amante Camilla Parker Bowles en el baño.

Lo cierto es que Diana y Carlos vivieron una compleja historia de amor y odio que los unió cuando ella tenía apenas 16 años. Del relato de novela que enamoró a los medios del mundo, pasaron a una relación que se fue haciendo cada vez más tortuosa, hasta terminar en la separación en 1992.

/psg