La invasión de Rusia a Ucrania lleva un mes y cuatro sangrientos días desde que Vladimir Putin ordenó a sus tropas que crucen las fronteras. También millones de desplazados y miles de muertos, entre civiles y soldados de ambos países. Sin embargo, hay vidas que parecen descartadas de acuerdo a la visión de Volodimir Zelensky, el presidente ucraniano que habló en exclusiva con The Economist y donde dejó conceptos muy duros sobre el desarrollo de la contienda bélica en su país.

“Putin está arrojando a los soldados rusos como si fueran troncos en la caldera de un tren”, señaló Zelensky en una de las definiciones más crudas respecto al jefe de estado ruso y a cómo trata a sus propias tropas ya fatigadas después de 34 días de no poder avanzar y tomar las principales ciudades de la nación vecina. “Los invasores ni siquiera lloran sus propias víctimas”, agregó el líder ucraniano durante su diálogo con la revista británica.

Zelensky se explayó sobre el fenómeno del abandono ruso: “Esto es algo que no entiendo. Unos 15.000 (soldados rusos) han muerto en un mes… (Putin) está arrojando a los soldados rusos como troncos en el horno de un tren. Y ni siquiera los entierra… Sus cadáveres quedan en las calles. En varias ciudades, pequeñas ciudades, nuestros soldados dicen que es imposible respirar debido al… hedor de la carne podrida”.

En otro tramo de la entrevista, el presidente ucraniano quiere contrastar con el jefe de estado invasor y dice: “Nuestros valientes soldados están defendiendo Mariupol ahora… Podrían haberse ido hace mucho tiempo, pero no van a abandonar la ciudad. Dicen que deben quedarse y enterrar a los muertos en acción y salvar la vida de los heridos… mientras haya gente viva, debemos seguir protegiéndola. Y esta es la diferencia fundamental entre la forma en que los bandos enfrentados en esta guerra ven el mundo”.

Más allá del aspecto humano que ve en sus soldados, Zelensky también opinó sobre lo que cree que llevó a Putin a ordenar la salvaje invasión a su país. “Ve a Ucrania como una parte de su mundo, de su visión del mundo, pero eso no se corresponde con lo que ha sucedido en los últimos 30 años. No creo que Putin haya estado en un búnker durante dos semanas o seis meses, sino más bien durante dos décadas”, subrayó.

Además, Zelensky denunció que Rusia tenía cautivo a varios de los alcaldes como rehenes para lograr la rendición de algunas ciudades claves del país. “Están secuestrando a los alcaldes de nuestras ciudades. Han matado a algunos de ellos. A algunos no los podemos encontrar. A otros ya los hemos encontrado y están muertos. Y algunos fueron sustituidos… La misma gente está llevando a cabo estas operaciones”.

“Creemos en la victoria. Es imposible creer en otra cosa. Ganaremos definitivamente porque esta es nuestra casa, nuestra tierra, nuestra independencia. Es sólo cuestión de tiempo”, dijo. Sin embargo, volvió a pedir ayuda a los aliados: “Occidente no puede decir: ‘Os ayudaremos en las próximas semanas’. Eso no nos permite desbloquear las ciudades ocupadas por Rusia, llevar alimentos a los residentes allí, tomar la iniciativa militar en nuestras manos. Los rusos tienen miles de vehículos militares, y vienen y vienen y vienen”. Zelensky se permite una broma: “Si podemos bromear en esta situación, lo haremos. Hay algunas ciudades en las que hay tantos tanques que no pueden irse. Tienen atascos de tanques”.

En su larga entrevista con The Economist, Zelensky agradece a los Estados Unidos y al Reino Unido por su ayuda y entiende los laberintos de la política. Sin embargo, critica a Alemania y dice que está tratando de encontrar un equilibrio entre ambas naciones. “Tienen una larga relación con Rusia y están mirando la situación a través del prisma de la economía. Pueden ayudar, si hay presión interna para hacerlo, y pueden parar cuando vean que lo que han hecho es suficiente”. También lanzó críticas a su par francés, Emmanuel Macron. Consultado por la revista por la falta de ayuda en materia militar a Ucrania, Zelensky fue directo: “Tienen miedo de Rusia. Y eso es todo”.

Cuando es consultado sobre cómo imagina una victoria, Zelensky argumenta que cada uno tiene una visión de qué podría significar victoria en este contexto de muerte y destrucción planteado por Rusia. Para Putin, la victoria consiste en la destrucción de Ucrania como antítesis de Rusia, y en el asesinato de personas que tienen libre albedrío y que han puesto la vida y los sentimientos humanos por encima del Estado, resume The Economist el pensamiento del presidente.

Para Zelensky, ganar se trata de otra cosa: “La victoria es poder salvar tantas vidas como sea posible… porque sin esto nada tendría sentido. Nuestra tierra es importante, sí, pero en última instancia, es sólo territorio”.

También se refirió al momento en que decidió quedarse, pese a que los Estados Unidos le habían ofrecido una alternativa para abandonar el país a salvo y dirigir la resistencia desde el extranjero. “No se trata de ser valiente. Tengo que actuar como lo hago. Si no sabes hacer algo de esta o aquella manera, sé honesto y ya está. Tienes que ser honesto, para que la gente te crea. No hace falta que lo intentes. Tienes que ser tú mismo… Y es importante no demostrar que eres mejor de lo que eres”.

