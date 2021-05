En relación con el artículo que me menciona como encabezando la directiva metropolitana de un partido de ultraderecha, quisiera hacer algunas precisiones para no confundir a sus lectores.

No pertenezco a ningún partido de ultraderecha, tampoco son anti nadie. Al contrario, este es un partido inclusivo, de gente que no se siente interpretada por los partidos que están actualmente en la política.

Quizás la fuente sea Wikipedia, o alguna persona molesta que claramente no nos ha escuchado. Pero la descripción tal como está en la nota, incita al error y provoca un rechazo con el que hasta personalmente me identifico.

Estoy efectivamente tratando de extender un partido nacido en regiones, sin representar a ninguna organización y sin representar a nadie en particular, salvo a ciudadanos comunes y corrientes que tenemos como gran objetivo contribuir a mejorar la política en nuestro país, porque estamos cansados de lo mismo de siempre y promesas vacías.

Efectivamente soy católico, alejado de fanatismos y muy chileno, pero tengo un firme respeto por otros credos y quienes no tienen creencias específicas. Pues es parte del mundo diverso en el que vivimos y nadie le debe imponer nada a nadie en ese aspecto. Creo en la fraternidad entre las personas, en el diálogo y la buena política, para el desarrollo de nuestra sociedad. Creo en el orden, el respeto y en las instituciones, quiero un Chile justo y con bienestar para todos sus ciudadanos.

Difícilmente podría ser antiinmigrantes, cuando mis abuelos y gran parte de mi familia han sido inmigrantes. Si estoy en contra de una inmigración desordenada, de la vulneración de nuestras leyes, sean chilenos o extranjeros. Lo que quiero es un Chile en donde sus instituciones sirvan, y no se sirvan de ellas, en donde la gente se sienta representada por su clase política y se sienta segura y no sienta miedo. En fin, siento estar lejos de la definición de extrema derecha fanática con la que se me definió recientemente y espero que así se aclare.

Atentamente

Carta a El Mostrador de Ricardo Ortega Perrier

General (R) Ricardo Ortega Perrier (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile desde el 5 de noviembre de 2006-5 de noviembre de 2010

