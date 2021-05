Facebook ha anunciado la implantación a nivel global de una funcionalidad que permite a los usuarios de Instagram ocultar el marcador de ‘likes’ o ‘Me Gusta’; con lo que, a partir de hoy, será el internauta quien decida si permite que sus contactos puedan ver el número de reacciones que reciben sus publicaciones. Se trata de una herramienta que la plataforma lleva testando desde hace más de un año y que busca «aliviar la presión» que puedan sentir los usuarios cuando comparten contenido.

«Lo que hemos escuchado tanto de nuestra comunidad como de expertos es que no ver el número de Me Gusta era beneficioso para algunos y molesto para otros, especialmente porque algunas personas utilizan el recuento de Me Gusta para hacerse una idea de qué es popular o está generando tendencia, por lo que hemos optado por darte la opción de elegir», ha afirmado red social en una reciente publicación en el blog de la compañía. Asimismo, se ha confirmado que Facebook, la matriz de Instagram, recibirá la misma herramienta en las próximas semanas.

Gracias a la nueva funcionalidad, el usuario puede ocultar el recuento de Me Gusta en todas las publicaciones de su ‘feed’, es decir, de la gente a la que sigue. También tiene la opción de ocultar el recuento de Me Gusta de sus propias publicaciones para que los demás no puedan ver el número de ‘likes’ que alcanzan. «De este modo, si quieres, puedes centrarte en compartir videos y fotos en lugar de estar pendiente de cuantos Me Gusta obtienes», destacan desde la red social.

Cómo dejar de ver los ‘likes’

Según se destaca desde la red social, se puede ocultar el recuento de Me Gusta en las publicaciones de otras personas yendo a ‘Configuración’ y a ‘Publicaciones’. En caso de que se seleccione, no podremos ver ni los ‘likes’ ni el número de reproducciones que recibe el contenido publicado por terceros.

También puedes optar por ocultar el recuento de Me Gusta antes de compartir una publicación o después de haberlo hecho. En este caso, tienes que ir a la imagen en cuestión y pulsar sobre los tres puntos suspensivos que aparecen en la esquina superior derecha (‘…’). Tras esto, se encontrará entre las opciones con ‘Ocultar Me Gusta’, que es la que debe seleccionar.

