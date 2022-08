Iván Núñez y Felipe Kast protagonizaron un tenso momento en televisión que llegó a convertirse en Trending Topic durante esta noche de miércoles. Todo, porque el periodista le preguntaba al senador sobre la detención de Héctor Llaitul en Cañete.

El periodista le consultó una y otra vez por la causa penal por la que sería formalizado el líder de la CAM. Una frase que desató pesadas respuestas. “O no quiere entender o usted pretende no hacerlo”, le dijo el rostro de noticias luego de que Felipe Kast no respondiera a sus preguntas.

Así, la discusión se puso densa, tanto así que el lector de noticias no escondió su desagrado, porque en un minuto, Kast le lanzó a Núñez un contundente “usted está hablando con un senador, para que se ubique”.

Bastó esa sola frase para que ardiera Troya en redes sociales: “La prepotencia de Felipe Kast diciendo está hablando con un senador, como si Iván Núñez le estuviera faltando el respeto, este senador es muy cara de raja”, dijo un cibernauta.

Aunque el periodista tampoco se quedó sin ser criticado: “Iván Núñez, desencajado, claramente enojado, descontrolado. Dejó de ser periodista y pasó a ser fanático. A su colega lo dejaron sin un ojo y sigue poniéndose del lado de Llaitul”, indicó una usuaria de la plataforma que recordó el atentado que sufrió la figura con su colega Esteban Sánchez en Tirúa.

