En la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que encabezó el exgeneral de Ejército Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 junto a las Fuerzas Armadas, y que llevó a Chile una dictadura durante 17 años por la que aún existen 1.469 víctimas de desaparición forzada, la encuesta CERC- MORI indaga en la opinión de los chilenos sobre el golpe y su significación; la dictadura que vino después y la figura, el legado y la responsabilidad de Pinochet.

Es una encuesta que será presentada este 30 de mayo por la cientista política Claudia Heiss, el exsenador Carlos Ominani (exPS) y el escritor Patricio Fernández que ha hecho seguimiento al tema desde 1987 y que este año se ha enfocado en la opinión pública en la era Pinochet, 1973-2023. Consultando a una muestra de 1.000 chilenos de distintas generaciones -las que vivieron y no el régimen autoritario– esta versión lleva por título Chile bajo la sombra de Pinochet. Según el estudio, a 50 años del golpe esta sombra “se levanta como un fantasma que parece no tener paz”.

“Los acontecimientos políticos de cada momento del tiempo producen cambios en la manera en cómo se mira el pasado. Esa es la primera conclusión de estos datos. No hay un juicio permanente, categórico, sino es más bien cambiante, dependiente del presente. Lo que hemos vivido estos últimos años ha impactado de manera sustantiva nuestra visión del pasado y estos datos dan cuenta de ello”, dice el estudio para introducir en la entrega de sus datos. Entre ellos, que en 2023 existe un 36% de chilenos cree que los militares “tenían razón” en dar el golpe de Estado, mientras que un 41% señaló que “nunca tienen razón”, es decir, hay apenas cinco puntos de diferencia entre una opinión y otra. Un 19%, en tanto, no contestó.

Un reflejo de esa opinión cambiante se ve en la pregunta sobre la justificación del golpe de Estado, que ha sido formulada en los últimos 20 años por la misma encuesta. En 2003 un 46% dijo que “nunca hay razón para dar un golpe”, una cifra que subió al 65% en 2006; bajó a 54% en 2009; subió a un 68% en 2013, en la conmemoración de los 30 años, y cayó en 17 puntos porcentuales en 2023. “No queda claro el veredicto definitivo si acaso nunca hay razón, o tenían razón”, dice el estudio.

Sin embargo, la alternativa “tenían razón para dar el golpe de Estado” sí tuvo una evolución, y al alza. En 2003 un 36% respondió afirmativamente; en 2013 bajó a 16%. Pero, en 2023, el incremento fue de 20 puntos porcentuales.

“Chile tiene un total de 15 millones de votantes y estos datos muestran que un tercio de la población ve positivamente la dictadura de Augusto Pinochet”, es una de las conclusiones de la encuesta, que lidera la economista Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro.

Un juicio blando a Pinochet

La encuesta también consultó sobre la opinión del régimen de Pinochet y, a 2023, un 47% respondió que fue “en parte bueno, en parte malo”; un 25% que fue “solo malo” y un 11% “solo bueno”. En el desglose del estudio, “la opinión blanda” -como la llama Lagos- hacia el régimen se registra muy alto, con un 40%, entre los jóvenes de menos de 35 años, mientras que entre quienes vivieron el período, alcanza el 51%. Es decir, 11 puntos porcentuales más.

Sobre quién fue el responsable del golpe de Estado, en una pregunta abierta, el 22% respondió que Pinochet, el 13% que fue el derrocado presidente socialista Salvador Allende (1970-1973); el 4% apuntó a Estados Unidos y el 35% no supo o no contestó. Hay otras respuestas, pero con pequeños porcentajes que se diluyen, lo que lleva a concluir al estudio que “la mayor parte de la población del país no tiene claro quién o quiénes tienen la principal responsabilidad”. “Hay que destacar que no salen los militares como respuesta. Muchas veces lo más interesante es lo que no aparece”.

Respecto de si el golpe de Estado es o no relevante para el Chile de hoy, el 58% respondió que sí; el 26% que no. Un 16% no contestó. “La generación más joven de menos de 35 años que no vivió la dictadura no tiene diferencia significativa con la generación de más de 53 años en declarar la relevancia del golpe y la dictadura para el Chile de hoy. En efecto, las tres generaciones de socialización le dan la misma relevancia 57% más de 53 años, 61% entre 36-52 años y 59% menos de 35 años”, dice la encuesta.

Se midió, además, la imagen de Pinochet como gobernante y se consultó sobre cómo pasará a la historia. En 2003 y 2013, un 18% dijo que lo veía como un dictador, mientras en 2023, esa opinión fue del 64%. Sin embargo, en 20 años también subió positivamente la percepción de que fue “el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena”, pues en 2023 lo señaló así un 39%, mientras que en 2003 fue el 27% y en 2013, 34%.

Además, en 2023 todavía hay un 20% de los encuestados que dijo que Pinochet fue “uno de los mejores gobernantes que ha tenido Chile en el siglo XX”. En 2013 esa opinión, sin embargo, era más alta, del 55% y en 2003 del 25%.

