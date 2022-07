2020 se convirtió en el inicio de las interminables malas noticias, y se hizo difícil creer que algo más pudiera salir mal. Pero luego la gente comenzó a afirmar algo realmente extraño: que los fantasmas, literalmente, estaban apareciendo en sus casas. Fueron muchos los que aseguraron que estaban compartiendo sus viviendas con entidades sobrenaturales.

Llegó a haber tantos casos que incluso el The New York Times dedico un artículo sobre este tipo de experiencias, mencionando como las personas escépticas estaban viendo sombras oscuras, escuchar ruidos extraños y sentir toques de manos invisibles. Y parece que esta extraña tendencia no ha finalizado, ya que ahora incluso han conseguido grabarlos en video.

Extraño incidente

Un extraño video grabado en Nueva Zelanda muestra el momento en que un autobús en llamas inexplicablemente cruza una carretera por sí solo. Según informa el periódico neozelandés The New Zealand Herald, el extraño incidente tuvo lugar el mes pasado en la comunidad de Raumati Beach, ubicado en la costa Kapiti de la Isla Norte de Nueva Zelanda, cuando Craig Meek estaba en la zona visitando a su familia.

Preocupado por el olor a gasolina, el hombre se aventuró a salir y se sorprendió al ver que un autobús estacionado en el arcén se había incendiado. Mientras observaba el incendio, Meek habló con el propietario del vehículo en llamas, quien expresó su preocupación de que pudiera explotar y causar un daño incalculable al vecindario, momento en el que algo realmente extraño e inexplicable ocurrió ante sus ojos.

Aparentemente en respuesta a las preocupaciones del propietario, la luz del autobús se apagó repentinamente y luego se puso en marcha por sí solo. Con la bocina sonando, el vehículo en llamas comenzó a moverse sin que nadie lo condijera y cruzó la carretera hasta un lugar donde era poco probable que las llamas amenazaran alguna de las viviendas cercanas.

Según Meek, el extraño giro de los acontecimientos ocurrió en el “momento perfecto” cuando las llamas del vehículo comenzaron a quemar un seto cercano. Él cree que si el autobús incendiado no se hubiera movido al otro lado de la calle, el infierno resultante habría arrasado definitivamente con la casa al lado de donde había comenzado el incendio y, muy posiblemente, se habría extendido a más hogares.

“Al minuto siguiente, las luces se encendieron y justo en el momento en que se levantaba el seto, fue cuando el autobús decidió irse”, dijo Meek al Herald.

Pensando que la situación era inexplicable y paranormal, Meek reveló una teoría bastante extraña, sugiriendo que en realidad podría haber una explicación sobrenatural para el inquietante incidente.

Al parecer, el dueño del autobús recordó con nostalgia cómo él y su difunta mujer tuvieron muchas aventuras en el vehículo a lo largo de los años. De manera escalofriante, también indicó que la mujer había fallecido en el propio autobús. El propietario recordó este espeluznante detalle cuando vio al autobús moverse por sí solo, mientras aseguraba que su mujer había salvado a todo el vecindario.

Posteriormente, Meek compartió el video del peculiar incidente en las redes sociales y algunos internautas ofrecieron una explicación prosaica de lo que podría haber sucedido. Sugirieron que el fuego provocó un cortocircuito en el motor de arranque del vehículo, lo que a su vez hizo que “cobrara vida” y se moviera solo.

Sin embargo, Meek no está de acuerdo con esta teoría, y señala que el momento es realmente inexplicable, ya que el autobús se movió momentos antes de que estallara el incendio y destruyera la casa de la vecina, entre otras muchas. Entonces la única explicación es que se trate de un ángel de la guarda. Para los creyente, en ocasiones suceden cosas que simplemente no podemos explicar y cuando suceden incidentes como el ocurrido en la comunidad de Raumati Beach, simplemente es la intervención de una fuerza superior a la nuestra.

Original de mundoesotericoparanormal.com

/psg