La invasión rusa de Ucrania a gran escala es «inminente» y el primer objetivo es la ciudad de Jarkov, según ha informado este miércoles la Inteligencia de Estados Unidos a Kiev. De hecho, el 80 por ciento de las tropas rusas se encuentran en posición de ataque y podrían comenzar la ofensiva en cualquier momento. Según las mismas fuentes, el Kremlin también tiene previsto movilizar a los reservistas y a la guardia nacional, pues sus objetivos en Ucrania son a largo plazo.

En torno a Ucrania se vive en modo prebélico. El ministro de Defensa húngaro, Tibor Benkő, ha enviado tropas a su región oriental, siguiendo instrucciones al primer ministro Viktor Orbán. «Proteger nuestras fronteras es tan importante como prepararnos para la acción humanitaria», ha justificado el ministro en Facebook. Por temor a que la situación en Ucrania pueda escalar y llegar a la parte occidental del país, Benkő considera que Hungría también debe prepararse para enfrentar una posible ola de refugiados.

«Las Fuerzas Armadas húngaras tienen dos tareas: una es proporcionar ayuda humanitaria y la otra es cerrar las fronteras de Hungría y garantizar que ningún grupo armado pueda entrar en el país», ha informado después de que Orbán asegurase su apoyo a Ucrania en una llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

independencia de Ucrania y participará en cualquier «El Primer Ministro dijo que Hungría, como siempre lo ha hecho, apoya plenamente la soberanía territorial y lay participará en cualquier acción conjunta de la UE para mitigar el conflicto», ha confirmado el gobierno.

El Gobierno polaco, por su parte, aprobó ayer un proyecto de «ley de defensa nacional» que le permite reforzar rápidamente las fuerzas polacas en la vecina Ucrania, según ha explicado el ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak. Si es aprobado por el parlamento, el proyecto de ley acelerará el ritmo de aumento del gasto en defensa. Según el borrador, Polonia alcanzará el 2,3% del gasto en defensa en su PIB en 2023, no en 2024 como estaba planeado, y el 2,5% en 2026, no en 2030. «La nueva ley facilita la mejora del gasto en defensa, lo que permite aumentar rápidamente el número de nuestras fuerzas», ha explicado Błaszczak, que agrega que se creará un nuevo Fondo de Apoyo a las Fuerzas Militares para garantizar recursos adicionales para la defensa. «Todo sirve a nuestra seguridad y tiene como objetivo disuadir a un agresor potencial», han sido sus palabras sobre un proyecto que menciona el «servicio militar elemental voluntario dirigido a los jóvenes», para garantizar «el desarrollo de los jóvenes al unirse al ejército polaco».

Austria puso en marcha desde el domingo un gabinete de crisis para tomar medidas rápidas sie l conflicto se descontrola

En medio de la amenaza inminente de una invasión rusa, Austria estableció un gabinete de crisis el domingo para permitir que el gobierno tome medidas rápidas en caso de que el conflicto en Ucrania y sus alrededores se salga de control.

En Austria, el gobierno ha creado un gabinete de crisis que se ocupa exclusivamente de Ucrania con los ministros de las carteras más afectadas, desde Energía hasta Exteriores, pasando por Defensa y Economía, además de expertos en Defensa y representantes de los grupos parlamentarios, que explorará medidas para reaccionar con rapidez a los diversos escenarios posibles. «La situación en Ucrania se deteriora cada hora, el espectro de la guerra en Europa es lamentablemente real. El objetivo de todos nosotros es evitar una guerra y mantener a todas las partes involucradas en el camino de la diplomacia y las conversaciones», ha dicho el canciller austriaco, Karl Nehammer, que también ha anunciado que, si el Kremlin emprende una acción militar contra Ucrania, el gobierno convocará al Consejo de Seguridad Nacional. «Tenemos que prepararnos para los peores escenarios… hay cada vez más incidentes en la línea de contacto en Donbas, y Ucrania está presenciando una campaña de desinformación sin precedentes».

En la República Checa piden la aceleración de los reclutamientos

En la República Checa, el jefe del Ejército, Aleš Opata, ha advertido que «los acontecimientos en Ucrania indican que no estaremos en un lugar seguro en los próximos años y ha añadido que su país no puede comportarse como si no estuviera afectado por la crisis en Ucrania». Ha recordado que la OTAN no está satisfecha con la lentitud del ejército checo hacia la modernización o con su fracaso en la compra de vehículos de combate blindados con orugas. El contrato de estos vehículos se retrasó significativamente debido a los cambios presupuestarios del nuevo gobierno, lo que, según Opata, es un «error».

Pide la aceleración de los reclutamientos y de los procesos y las compras en el Ejército para que la República Checa deje de incumplir cuanto antes su compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. La presidenta de la Cámara de Diputados checa, Markéta Pekarová Adamová, le dio ayer la razón, cuando tuiteó que si la República Checa no fuera miembro de la OTAN, «estaría amenazada de manera similar a Ucrania». El presidente prorruso, Miloš Zeman, ha publicado un comunicado en el que afirma que «el envío de tropas de Rusia al este de Ucrania ha aumentado el riesgo de un conflicto militar y ha reducido la posibilidad de una solución diplomática».

Suecia y Finlandia reabren el debate sobre el embargo de armas a Ucrania

Más al norte, las tradicionalmente pacifistas Finlandia y Suecia han reabierto el debate público sobre el embargo de armas a Ucrania. La legislación de estos dos países prohíbe la exportación de armas a países en guerra o que violen los derechos humanos, pero el debate sobre si la escalada de la situación en Ucrania justifica una excepción y permite la entrega de armas está ganando terreno. El presidente finés Sauli Niinistö se manifestó en contra de esa posibilidad en la Conferencia de Seguridad de Munich, el pasado fin de semana, y la ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde, ha adoptado una postura similar. Niniistö ha declarado el periódico Dagens Nyheter que el embargo de armas a Ucrania puede no ser inamovible, aunque requeriría una evaluación de la Inspección de Productos Estratégicos (ISP).

El Partido Moderado, conservador-liberal, pide envíos de armas, mientras que el Partido del Centro, los Demócratas Cristianos y los Demócratas Suecos populistas quisieran ver el tema al menos examinado. En Finlandia, el presidente del comité de asuntos exteriores del parlamento, Jussi Halla-aho, del Partido Finlandés, ha señalado que el embargo de armas no sirve para preservar la paz, sino que apoya al atacante. El Partido Popular Sueco y los Verdes parecen estar listos para considerar la entrega de armas.

/gap