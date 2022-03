Tras cinco semanas de descensos, la curva global de contagios semanales de COVID-19 ha vuelto a subir. Este nuevo panorama está relacionado al récord de casos de coronavirus que se viven en varios países de Asia. El virus vuelve a generar preocupación y recuerda a otras naciones del mundo que la pandemia no ha terminado.

Asia Oriental, que durante meses ha sido una de las zonas con menor incidencia en el mundo debido en parte a la política de ‘cero COVID’, fue durante la última semana la región que más casos reportó (cinco millones) y también donde crecieron más (un 29% con respecto a la semana anterior).

De manera similar, los fallecidos se elevaron en un 12% hasta 6.600.Últimos reportes indicaron que China confinó a casi 30 millones de personas por brote récord del nuevo coronavirus en 13 ciudades. Esto se da en un país que reporta al 87,4% de su población inmunizada y que presenta una rigurosa estrategia ‘cero COVID’.

“Investigaciones recientes muestran que las vacunas chinas ofrecen una protección limitada contra ómicron, incluso a la hora de proteger a las personas de las complicaciones de COVID severo y de la muerte. Eso quiere decir que esas vacunas no proveen de una inmunidad adecuada a una ciudadanía que carece de inmunidad natural por infección”, explicaron los doctores Ezekiel Emanuel, oncólogo y especialista en ética médica que asesoró al expresidente Barack Obama, y Osterholm, epidemiólogo de la Universidad de Minnesota, en un artículo en The New York Times.

De otro lado, China es el único país que continúa con la llamada “tolerancia de ‘cero COVID’”. Esta estrategia evitó los contagios en el país, pero también impidió que entre sus habitantes se desarrolle la inmunidad natural que obtienen quienes se han infectado.

