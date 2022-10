La noche de este martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un balance respecto a lo ocurrido a nivel nacional con motivo del denominado “estallido social”, donde además condenó los hechos de violencia que se han registrado en diversas ciudades.

En ese sentido, el subsecretario Monsalve aseguró que al menos 700 personas han participado en distintos desórdenes y se registran más de 18 focos de desorden a nivel nacional y cerca de 30 heridos.

“Rechazamos totalmente que grupos reducidos, porque hasta previo a las 21 horas que constituye el reporte que vamos a dar, se podía hacer el recuento de no más de 700 personas que a lo largo de todo el territorio nacional, en distintas regiones y en la RM, han participado directamente en hechos delictuales”, aseguró Monsalve.

“Son cerca de 700 personas que han salido a la calle no a conmemorar nada, no a luchar por ninguna causa, sino a cometer delitos que nosotros rechazamos”, manifestó el subsecretario, añadiendo que “en estos momentos quienes están en las calles no son ciudadanos que se están manifestando, son personas que están cometiendo delitos”.

Asimismo, cifró que “cerca de 2.300 personas han participado en manifestaciones pacíficas”.

En el reporte, afirmó que existen 18 focos de desorden, entre ellos, saqueos, ataques incendiarios (por el camión quemado cerca de Pío Nono y un vehículo quemado al interior de una estación de servicio en la Región de Coquimbo) y otros ataques a carabineros.

