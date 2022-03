El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció este jueves que las tropas invasoras de Rusia están intentando dañar deliberadamente el sector agrícola del país, una de las principales fuentes de ingresos nacionales, una acción que traería consecuencias de alto impacto en la seguridad alimentaria mundial.

En un mensaje ante el Parlamento de Países Bajos, el mandatario indicó que las fuerzas rusas están “haciendo todo lo posible para arruinar nuestro potencial agrícola y provocar una crisis alimentaria no sólo en Ucrania sino en el mundo”.

Según aseguró, los soldados enviados por Vladimir Putin han colocado minas terrestres en los campos y se han destruido equipos agrícolas.

El martes, el director general de la FAO, Qu Dongyu, dijo que la guerra en Ucrania pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial, así como la recuperación económica tras la pandemia de COVID.

El mundo “ha sufrido el impacto de los efectos de la guerra en Ucrania, en los precios de los alimentos y fertilizantes” que están al alza, advirtió Qu. “Esto amenaza a los consumidores y productores, y también puede afectar a la recuperación económica tras la pandemia”, añadió el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A su vez, Rusia fue acusada por EEUU en la ONU de causar una “crisis alimentaria mundial” que podría derivar en una “hambruna” al haber atacado a Ucrania y generado una guerra entre dos potencias productoras de cereales.

El director del Programa Alimentario Mundial (PAM) David Beasley y Wendy Sherman recordaron que Ucrania y Rusia están entre los “mayores productores” de cereales. Representan “el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% del maíz mundial y el 75% del aceite de girasol”. Casi “el 50% de los cereales que compramos llega de Ucrania y alimentamos a 125 millones de personas” antes de la guerra, dijo Beasley. Advirtió que el impacto puede ser “devastador” para las operaciones del PAM.

Por otra parte, Zelensky dijo en su mensaje a los diputados que, con la compra de gas ruso, Países Bajos contribuye a la contienda en Ucrania y aseguró que “se necesitan sanciones más fuertes para que Rusia no tenga ninguna posibilidad de continuar la guerra” porque “esto no debería durar otros 36 días. No se trata de éxito militar, se trata de terror, matan como si fuera un juego”, lamentó.

Países Bajos es uno de los países europeos donde más objeciones ha encontrado la solicitud de adhesión exprés de Ucrania a la Unión Europea (UE).

Para el primer ministro Mark Rutte, Ucrania se beneficiará más si la UE se centra en ayudar a los ucranianos en el corto plazo porque la evaluación de la solicitud por la Comisión Europea, el primer paso para una eventual adhesión, puede llevar “meses o años”. “Nuestra membresía depende de ti, amigo Mark”, le dijo hoy Zelensky.

(Con información de AFP y EFE)

