La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza reveló este viernes su percepción frente al plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” que presentó el pasado martes el nuevo Minsal, donde se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios abiertos y cuyos “criterios” para definir cada fase aún no se conocen, lo que generó varias críticas, entre ellas, del ex titular de Salud, Enrique Paris.

Daza, por su parte, reconoció que si bien estamos a dos años de la llegada de la pandemia y hay gran parte de la población está vacunada y educada, “pero si uno analiza, creo que hay poca información; se sabe que hay tres fases pero con dos escenarios, en el fondo, cinco etapas que, aparentemente, tenemos que esperar un poco más de información, cuáles son los parámetros en que se basta esto”, según dijo a Radio Universo.

“Por lo que he escuchado, también son los parámetros que se ocupaban en el Paso a Paso, que son los indicadores sanitarios como incidencia, camas críticas y vacunación”, remarcó. De todas formas, confesó que en este momento no entiende el plan, pues “me falta información”.

Sin embargo, sobre este último punto, la también directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la UDD, afirmó que “me parece muy bien que se valore, pero ya no basta la cobertura. Acá lo importante es cuántas personas tienen su vacuna al día los últimos seis meses, porque sabemos que después de seis meses empieza a disminuir la efectividad”.

Y en ese sentido, recalcó que el ritmo de vacunación en dosis de refuerzo ha bajado un 33% entre la primera semana de marzo y la primera de abril, “que hoy día debiéramos tener, hay más de 1,5 millones de personas que no se han puesto esa dosis”, y un 54% en la cuarta dosis.

Comunicación de riesgo y balances televisados

“Aquí hay una situación que es grave, y es que las personas están dejando de considerar la vacunación un pilar fundamental”, lo que a juicio de Daza, tiene directa relación con una una baja percepción de riesgo.

En ese sentido, remarcó que esto se puede deber a la disminución de casos, “pero también porque no hemos visto un aumento de comunicación de riesgo frente a estas medidas de mayor libertad. A mi me parece bien que las personas tengan más libertad y puedan no usar la mascarilla en espacios abiertos, pero siempre acompañado de educación sanitaria, para que la gente entienda que no se acabó la pandemia”.

“Me preocupa, porque es uno de los elementos que nosotros tratamos de mantener en forma permanente, con los puntos de prensa que hacíamos”, y en ese sentido, cree que es importante que existan “espacios de comunicación permanente, ya sea puntos de prensa, llámese como quiera, pero nosotros teníamos ese formato, la gente ya lo conocía, lo esperaba, sabía que íbamos a hacer los anuncios”.

“Siendo de esa manera u otra, es importante que las personas tengan comunicación permanente con la autoridad para poder entender y saber qué significa la situación sanitaria en que estamos. Es fundamental espacios de comunicación permanente y con ejemplos concretos sobre qué significa cada una de estas etapas; sin ejemplos completos me parece que no se entienden mucho estos cambios”, remarcó.

Uso de mascarillas

La ex subsecretaria se mostró a favor de la flexibilización del uso de mascarillas, puesto que “se sabe que en los espacios al aire libre el porcentaje de riesgo de contagio, si las personas están a un metro, es muy bajo”, y por otro lado “las personas están cansadas de usarla”.

“No es una mala decisión siempre y cuando vaya acompañada de educación sanitaria, pues de lo contrario, estas medidas pueden ser más riesgosas”, remarcó.

