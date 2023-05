El viernes pasado se informó de la renuncia del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, de quien dependía la reforma previsional. Todo un escándalo, porque las razones que se esgrimían no eran las verdaderas de acuerdo al otrora funcionario de Gobierno.

El lunes se informó que la dimisión de Larraín respondía a una denuncia de acoso sexual en su contra, pero él asegura que detrás de esto se esconde la tensa relación que ya tenía con la ministra Jeannette Jara.

Hoy La Segunda lleva una nueva denuncia de una funcionaria del Ministerio, que trabaja en esa repartición desde 2007, ya quye no forma parte de las dos denunciantes que le hicieron llegar antecedentes a la ministra.

No obstante, luego de escuchar las declaraciones de Larraín, le mandó una carta a la titular de la cartera, relatando hechos que reafirman las denuncias de las otras mujeres.

La funcionaria -que solicitó reserva de su identidad- afirma que lo de Larraín era una conducta permanente. “Le puedo indicar que era de conocimiento público al interior de la Subsecretaría que había mucha disconformidad por el trato del subsecretario, lleno de connotaciones sexuales entre otros tratos poco gratos. En la Subsecretaría de Previsión Social (SPS) no hubo nunca una denuncia interna, pero los comentarios llegaron a oídos de la ministra y por eso creo que lo sacaron”, contó al citado medio la mujer.

“Larraín sale diciendo que no es verdad lo de las quejas y denuncias, y yo escribí una carta a la ministra el lunes para poner en su conocimiento antecedentes y situaciones. No puedo entregarle copia de la carta porque entiendo que se abrió un sumario y eso será materia de los hechos que se van a investigar. No sé cuántas personas han presentado denuncias escritas o verbales, lo mío más que una denuncia es simplemente señalar lo que vi y que es verdad que el señor Larraín tenía un comportamiento fuera de lugar”, sostuvo.

La denunciante entrega un ejemplo de la conducta del exsubsecretario: “En una ocasión una funcionaria comentó que un político era buen mozo y su comentario fue ‘y cómo estamos para un trío’ Eso es lo suficientemente fuera de lugar”, precisó.

