El sorpresivo retiro de fondos de pensiones alternativo que presentó ayer el Gobierno y que avanza en el Congreso ha despertado dudas en el mundo económico, y esta mañana fue la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien salió a criticarlo.

Costo advirtió que este retiro “acotado” -cuyo objetivo es contrarrestar un nuevo giro previsional masivo impulsado por parlamentarios- tendría un efecto en el mercado de capitales de largo plazo.

Durante su exposición en el seminario “Escenario internacional y nacional, proyecciones económicas”, organizado por la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), la líder del instituto emisor señaló que “el nuevo proyecto del gobierno tenemos que estudiarlo en profundidad”, pero que en principio, “el nuevo proyecto es un retiro de fondos de pensiones, más acotado, pero es un retiro. Y como tal, es un retiro que jibariza el mercado de capitales en el largo plazo”.

La propuesta del Ejecutivo mantiene los rangos de retiro -entre 35 y 150 UF-, pero acota su uso a saldar deudas por pensiones alimenticias y el potencial pago de deudas de los cotizantes en salud en el sector público o privado, servicios básicos, financieras bancarias o no bancarias, créditos hipotecarios y complemento para el ahorro de una primera vivienda.

“Estos capitales que le han dado profundidad y estabilidad al mercado de capitales que frente a determinadas crisis se mueven en dirección de estabilizar nuestro mercado si se reducen y se siguen reduciendo en el tiempo, tiene un efecto adverso estructural en el largo plazo”, subrayó Costa.

Además, reiteró que este retiro “es más acotado, es más lento si la puerta sigue abierta, pero tiene un efecto estructural en el mercado de capitales”.

Sobre los efectos en la inflación, reconoció que es más difícil de cuantificar. “Sin duda, el canal de consumo es más chico, no es directo, hay una duda con respecto a cuál es el monto, no sabemos si esos espacios de deuda se van a reponer con nueva deuda y se van a consumo o no, ahí hay una incertidumbre mayor”, explicó.

Aunque señaló que “el canal más importante es el cambiario y el comportamiento va a depender mucho de cuál es la lectura respecto de la incertidumbre sobre la evolución futura de medidas similares”.

“Yo creo que tenemos que mirar un poquito más en detalle las magnitudes de los efectos de la medida”, dijo.

Por otro lado, señaló que el plan de recuperación inclusiva presentado la semana pasado por el Ejecutivo “está dentro del marco que presentamos en el informe (IPoM), es decir, mantiene los balances en el fisco, respecto a los balances que se aprobaron en la ley de presupuesto”.

“Por lo tanto, está conversando perfectamente con el informe y con las proyecciones de inflación que estamos dando”, finalizó.

