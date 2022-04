Matt Groening mostró a Homero, Marge y compañía en el programa The Tracey Ullman Show, el 19 de abril de 1987, en un corto que se tituló Good Night.

La fecha no debe ser confundida con el debut oficial ya como serie animada. Ese capítulo de media hora -llamado Simpsons Roasting On An Open Fire– salió al aire el 17 de diciembre de 1989.

El “Día Mundial de los Simpson” se inaugura en 2017, en el treinta aniversario de su estreno, como un reconocimiento a una serie de influencia universal, que lleva 33 temporadas al aire -731 episodios, la serie más longeva de la historia-, que sigue batiendo récords y que satirizó como nadie a la sociedad estadounidense y mundial.

Y qué mejor que homenajear a la disfuncional familia amarilla en su día con diez datos curiosos o bizarros que quizás no todo fan Simpson conoce. Aquí van:

1. El mejor capítulo

El episodio 23 de la octava temporada es el mejor capítulo de Los Simpson, según las valoraciones de IMDb. Con su 9,3 de puntuación (sobre un total de 10), supera la media de 8,7 que tienen las 32 temporadas de la serie.

Titulado “El enemigo de Homero”, presenta por primera vez a Frank Grimes, un físico nuclear que logró todos sus objetivos con esfuerzo y no comprende cómo Homero Simpson tiene una vida perfecta pese a su pereza e ignorancia.

El fugaz personaje, al que también llamaron “Greimito”, se volvía loco al ver a Homero. Es uno de los típicos episodios que remarcan el “entorno conceptual de la serie”, adorado tanto por lo oscuro como por lo ingenioso.

2. El desastroso capítulo piloto

Los Simpson iban a estrenarse como serie independiente en la primavera estadounidense de 1989. Pero el episodio piloto era tan malo que los productores tuvieron que convencer a Fox de estrenar seis meses más tarde.

El mal logrado capítulo se produjo en 1988 y sólo se conoció tras el lanzamiento del DVD de la primera temporada. Pero hace poco se supo que también estaba disponible en YouTube.

El episodio se llamó “La babysitter ataca de nuevo” y se emitió por primera vez el 13 de mayo de 1990 como cierre de la primera temporada. Claro que no es exactamente el mismo capítulo que vemos en YouTube, ya que tuvo que rehacerse al 70%.

3. La mejor temporada, según su guionista estrella

Hace un año, el guionista John Swartzwelder, a quien se le atribuye la creación de algunos de los episodios más populares de Los Simpson, concedió su primera entrevista desde que dejó la serie hace 18 años.

Para el escritor “la tercera temporada fue la mejor” y explica sus razones: “Para entonces, habíamos aprendido a producir episodios de primera clase con una regularidad sorprendente y teníamos un gran elenco de personajes con los que trabajar”.

Y mencionó lo divertido que fue aquel año para los guionistas. “No habíamos estado ni siquiera cerca de quedarnos sin argumentos y el personal aún no estaba agotado por el exceso de trabajo“, concluyó.

4. La predicción de Trump presidente

Hace tiempo que en las redes sociales se habla de las “predicciones Simpson”, es decir, cosas que pasan en la serie y terminan sucediendo en la realidad. Una de ellas fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Fue en un episodio emitido en el año 2000 llamado “Bart to the future”. En la trama del capítulo, Lisa llega a la presidencia de Estados Unidos y cuando está en el Despacho Oval de la Casa Blanca hace referencia a su antecesor en el cargo, Donald Trump.

5. Cuánto vale la casa de Los Simpson

El Garretts Real Estate Group estimó cuánto podría salir en la vida real la casa donde viven los Simpson. Para realizar los cálculos, analizaron algunas de las viviendas vendidas recientemente en la ciudad real de Springfield, ubicada en Oregón.

“Encontramos un puñado de comparaciones que encajan bien y utilizamos el mismo enfoque a la hora de determinar el valor de una vivienda”, explicaron. E imaginaron una casa de unos 205 metros cuadrados de cuatro dormitorios y 2 baños, construida antes de 1989.

“Determinar el costo es un poco complicado, pero después de mirar los números y algunas de las características notables, la casa se encuentra en algún lugar en el rango de los 449.900 de dólares“, detallaron.

6. Cómo llegó la serie a Telefe

En un vivo de Instagram, Gustavo Yankelevich, jefe de programación de Telefe en los ’90, contó cómo logró comprar la serie que hoy se sigue emitiendo por el canal de las pelotas.

Gustavo Yankelevich, el responsable de llevárselos a Telefe.

“Diez minutos después de que proyectaron Los Simpson en una sala, me levanté para comprarlos”. El productor aclaró que el distribuidor de Fox, propietario de los derechos, no quiso vendérselo.

“Me dijo que me los vendía en Buenos Aires y le pedí que no se olvidara”, detalló Yankelevich. Y reveló que años después, esa mismo persona se olvidó y le ofreció un paquete de películas que incluía una serie animada: nada menos que la creada por Matt Groening.

7. Un error autoconfesado

En 2018, Matt Selman, uno de los productores de Los Simpson, detectó una gran falla en la línea de tiempo del programa y decidió compartirlo con todos sus seguidores de Twitter.

En la escena, Marge está sentada en el sillón cuando llega Homero y se sienta al lado de ella. “Maggie aparece en una foto en la pared, detrás de Marge, en el momento en que le dice a Homero que está embarazada de Maggie”, escribió Selman.

El error fue emitido en el episodio 13 de la sexta temporada de la exitosa serie, titulado “Con Maggie son tres”. Pero muchos fans quisieron salvarlo diciendo que la foto correspondía a Lisa de pequeña.

8. Una palabra inventada por la serie que llegó al diccionario

Una palabra creada por Los Simpson llega al diccionario 22 años después

En 2018, la editorial estadounidense Merriam-Webster incorporó “embiggen”, vocablo en inglés que apareció en el capítulo “Lisa, la iconoclasta”, de Los Simpson, el 18 de febrero de 1996. Fue una de las 850 palabras que sumó al vocabulario de su diccionario.

Si bien aún no hay traducción exacta al español, el diccionario la definió como “hacer algo más grande o más expansivo” y señaló que su uso es “informal” y “humorístico”.

9. El día que Smithers sale del clóset

El fandom lo sospechaba, pero quien no haya visto el episodio 17 de la temporada 27 no tuvo la certeza. En ese capítulo, titulado “La jaula de Burns”, el señor Smithers, mítico asistente del despiadado Señor Burns, finalmente sale del closet y revela su homosexualidad.

Luego de 27 años y muchos rumores, Smithers, finalmente sale del closet. Luego de 27 años y muchos rumores, Smithers, finalmente sale del closet.

El guionista Rob LaZebnik, que ingresó como productor ejecutivo en 1999 y comenzó a escribir guiones un año más tarde, lo hizo por una buena razón: un mensaje a su hijo gay de 21 años. “Pensé: ‘¿Qué mejor forma de demostrarle a mi hijo que lo quiero que escribiendo unos dibujos sobre ello?’”, le dijo el guionista al New York Post.

10. El peor capítulo

Los fanáticos de Los Simpson debaten acaloradamente en qué momento la serie creada por Matt Groening dejó atrás su era dorada. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden: fue bajando de calidad con el correr de los años.

Otra costumbre del fandom es hacer ránkings sobre los mejores y peores capítulos. Según los usuarios de IMDb, el peor de todos es el episodio 22 de la temporada 23, llamado “Lisa Goes Gaga”, con un puntaje de 4,1.

En este capítulo, el último del año 2012, Lisa intenta volverse más popular, pero fracasa, y Lady Gaga aparece en Springfield para ayudarla con su autoestima.

