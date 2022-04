Continúa el escándalo en el fútbol de España luego de la filtración de audios entre la figura del Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, en la que ambos habrían acordado una comisión de 24 millones de euros para Kosmos, la empresa de eventos deportivos que preside el defensor catalán, para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudita, según informó el medio europeo El Confidencial.

Frente a este escenario, y luego de la aparición de más audios de la charla que mantuvieron ambos protagonistas, el que se presentó ante la prensa para dar su versión de la situación fue el propio Rubiales. El titular de la RFEF fue contundente en sus dichos y remarcó que no sabe qué más acciones podría sufrir en un “acto mafioso” que ya está en manos de las autoridades pertinentes.

“Les pido que hablen del delito que han cometido, que apenas se está hablando. ¿A quién beneficia esto? Yo no bebo alcohol, no fumo… pero yo no garantizo que el día de mañana me puedan meter un saco de cocaína en el maletero. Lo he pasado mal porque se ha perjudicado a gente”, le dijo Rubiales a la prensa durante su exposición.

“¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa y dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche”, agregó el presidente de la federación.

Hay que destacar que en su investigación, el portal español que tuvo acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué y Rubiales, indicó que la RFEF percibió 40 millones de euros (43 millones de dólares) por temporada por cada una de las seis ediciones a organizarse en Medio Oriente desde 2020 (240 millones de euros en total, 260 millones de dólares). En ese marco, la empresa del futbolista percibiría 4 millones de euros (4,3 millones de dólares) por edición, lo que significaría un ingreso de 24 millones de euros (26 millones de dólares).

¿Cuál fue la respuesta de Rubiales frente a esto? “La RFEF no le paga nada a Kosmos, entérense. Lo hace Arabia Saudita. No existe una relación económica. Otra mentira más. España está entre los 15 países más importantes de exportaciones a Arabia. Inditex, Renfe… ¿El fútbol no puede? Hemos trabajado bien y de manera honrada. El club femenino no recibía ni 5.000 euros y ahora recibe 25 millones de euros. Somos la federación más solidaria con el fútbol modesto. Seguirá siendo la base de nuestra gestión”, aclaró.

“Cuando llamé a Piqué le dije “estoy preocupado por que te salpique a ti, por tu familia, por mi familia…”. Yo no me merezco esto, mis hijas y mi familia no se merecen esto. Nunca he recibido tantos mensajes como he recibido estos días. Quiero dar las gracias a la gente que está cerca de mí, al fútbol español, que después de este nuevo ataque quiero dar las gracias por estar más unido que nunca”, agregó Rubiales sobre la situación que vive y cómo afectó al otro implicado en el caso.

Sobre el contrato firmado con la empresa Kosmos y la relación con el país asiático, el mandamás de la federación española también aclaró que los datos del informe periodístico no son precisos.

“Tenemos un contrato sometido a confidencialidad. Una vez que hemos logrado autorización con Arabia Saudí, hemos venido a dar explicaciones. Son cuatro años de presidencia y he sufrido muchos ataques. Ni una sola semana sin ataques, querellas… Avalanchas continuas. Esta está siendo más de lo habitual y está sobrepasando unos límites”, comenzó Rubiales.

“Todo lo que se ha hecho, se ha comunicado. Este contrato ya no vale para esta temporada. Era de tres temporadas y ya no está operativo. En la Asamblea del 2020 se aprobó una nueva relación que permitió que Arabia pague 40 millones de euros sin que se dispute allí la Supercopa. Esto permitió la supervivencia de muchos clubes humildes. Ahora aparece un contrato que no es ni vigente en este medio…”, agregó.

La primera edición de la Supercopa de España en el territorio de esta monarquía del golfo tuvo lugar en enero de 2020 entre el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Valencia, y fue ganada por el Merengue en el clásico frente al Colchonero. Con motivo de la pandemia de coronavirus, la versión 2021 se jugó en España -la ganó el Athletic Bilbao tras vencer al Barcelona en la final-, mientras que la de este año se volvió a disputar en Medio Oriente y quedó para la Casa Blanca.

