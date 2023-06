Tras casi un mes alejado de las redes y las cámaras, y de haber pasado por un complejo momento de salud, Mauricio Pinilla reapareció en redes, con una foto que enterneció a sus seguidores y seguidoras.

“Tanto amor recibido en estos días ¡me llena el alma! ¡Gracias infinitas ! Nada me detiene, nada, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza”, manifestó en su cuenta de Instagram el exfutbolista, quien estuvo hospitalizado, según se informó preliminarmente, por problemas de salud mental.

“Brunch con papito”, puso el niño en sus historias.

“Partners”, aprovechó de escribir en otra publicación.

