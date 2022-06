El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al ataque ocurrido en las últimas horas a un predio de la empresa Arauco en Curanilahue.

Esto, luego que se realizaran una serie de cuestionamientos a la labor de las Fuerzas Armadas por el tiempo de respuesta ante la denuncia del delito, ya que se acusó que se demoraron más de tres horas en acudir el lugar.

Sobre este punto, el subsecretario Monsalve se refirió a los tiempos de respuesta de personal militar, en medio del Estado de Excepción decretado por el gobierno en La Araucanía y en provincias del Biobío.

Al respecto, Monsalve sostuvo que “hemos analizado los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta son los que la ciudadanía espera que sean oportunos y ha habido cuestionamientos respecto a los tiempos de respuesta”.

“Hemos instruido una revisión de esos protocolos. El jefe del Estado Mayor Conjunto, los jefes de la Defensa Nacional junto a las policías mañana van a hacer una propuesta de mejoramiento de los protocolos para la respuesta frente a hechos de violencia”, detalló la autoridad.

Del mismo modo, afirmó que “si ustedes me preguntan si Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen el respaldo del gobierno, por supuesto que lo tienen. Si eso implica que no hay capacidad de autocrítica, por supuesto que eso no es”.

A su vez, la ministra de Defensa, Maya Fernández, fue consultada sobre la respuesta de los funcionarios militares al hecho en Curanilahue.

Ante este punto, detalló que “hay que tener los antecedentes de los horarios y en eso estamos (…) Cuando tenga todos los antecedentes podré opinar eso”.

