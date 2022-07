Fuertes nevadas en la zona cordillerana de Lonquimay: Miles de personas aisladas y 300 familias sin electricidad

El lema de "¡Quédate en casa!” es una ironía para muchos en América Latina que replican: "¿Y si no tienes casa? ¿Y si no tienes agua para lavarte las manos? ¿Y si no tienes 2 metros para distanciarte de 8 personas que comparten un solo cuarto?"