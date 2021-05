“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”. Así daba a conocer al mundo la supermodelo Naomi Cambell el nacimiento de su primer hijo, que podría ser una niña a juzgar por el vestido de flores que se ve en la fotografía que ha adjuntado junto al texto.

La modelo, que ya hace mucho tiempo confesó que quería ser madre, ha visto cumplido su sueño aunque ha tenido que esperar hasta los 50 para realizarlo. De hecho, ya en una entrevista realizada para la revista ‘People’, se sinceraba sobre su problema para concebir. Aunque todo el mundo piensa que lo tiene todo y que su vida es perfecta, ella se siente algo vacía. “Quiero tener hijos”, reconocía entonces la top model. Hace un par de años era aún más explícita en otra entrevista: “Pienso en tener hijos todo el tiempo. Pero ahora, tal y como es la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”. Un sueño que ahora se ha hecho realidad, justo cuando está a punto de cumplir 51 años: los hace el 22 de mayo.

Muy pocos sabían que Naomi estuviera esperando un bebé. De hecho, solo algunos miembros de su círculo más cercano estaban al tanto, como su madre, que siempre ha estado muy ligada a la modelo. En la imagen que ha publicado solo vemos los pequeños pies del bebé, algo que también se ha convertido en una forma habitual que tienen los famosos de dar a conocer noticias de este tipo, intentando preservar la intimidad del recién nacido.

De momento también se desconoce el nombre del bebé y los mensajes de felicitación se siguen acumulando en su perfil de Instagram.

Una mujer de carácter

Naomi Campbell hizo historia en la industria al convertirse en la primera modelo negra en aparecer en la portada de la edición francesa de la revista ‘Vogue’. Hablamos del año 1988, una fecha en la que la top ya era todo un referente. Fue Saint Laurent quien amenazó a la publicación con retirar la publicidad si no contaba con la modelo, y sus compañeras Christy Turlington y Linda Evangelista se encargaron de decir a los diseñadores que no contrataban modelos negras que si querían trabajar con ellas, también tendrían que contratar a Naomi. No fue hasta 2019 cuando la modelo fue fotografiada por un fotógrafo negro.

La modelo tiene una de las siluetas más impresionantes del planeta, y durante la cuarentena del año pasado no dudó en entrenar junto a sus seguidores con Joe Holder, el creador de Ocho System, con el que practica en directo cada tarde. En una entrevista concedida a ‘WSJ’, explicaba que aunque a la hora de comer no se privaba de nada, únicamente comía una vez al día. “Me tomo mi almuerzo, que también es mi cena porque en realidad solo como una vez al día”, aseguró. Poco podíamos imaginar que su vida cambiaría en poco tiempo.

Ha tenido varias parejas, entre ellas Flavio Briatore, Vladislav Doronin o el español Joaquín Cortés, pero nunca ha pasado por el altar.

/gap