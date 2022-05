Ayer 31 de mayo se cumplieron 60 años de la inauguración del Mundial de Chile 1962

En este año de 1962 nos encontramos que en el Mundo recuerda la Crisis de los Misiles del año 1962

Fue la llamada “crisis de octubre”, el episodio más complicado de la Guerra Fría entre Rusia Estados Unidos y Cuba, por aceptar esta última nación del Caribe la instalación de armas nucleares soviéticas en su territorio, para el resguardo de su soberanía.

Así comienza la llamada Guerra Fría con el bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos y que España formaliza su primera solicitud de ingreso en el Mercado Común Europeo. También encontramos la publicación en el BOE de un decreto del Ministerio de Trabajo que equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre, que el Madrid gana la liga, Brasil el Mundial, Grahan Hill el campeonato de Fórmula 1 y a Wilt Chamberlain le da por meter 100 puntos en un partido de la NBA, record aún vigente.

En aquel año se lanza el primer satélite de comunicaciones comercial del mundo,comienza la retransmisión en TVE de las campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol, también comienza a la saga de películas de James Bond así como Spiderman, superhéroe de Márvel que ve la luz en el verano del mismo año.

Es en las artes y en las Letras donde en año muestra su buen potencial: a José María Mendiola le dan el Nadal por su novela «Muerte por fusilamiento», Delibes publica «Las ratas», García Márquez hace lo propio con «La viuda de Montiel» y Doris Lessing – futura premio Nóbel- con «El cuaderno Dorado».

Si de letras seguimos hablando aunque sea en otro terreno, el año 1962 ve nacer a dos inmensos compositores y letristas del rock patrio como son Roberto Iniesta y Jose Ignacio Lapido.

Y al hilo de la música tenemos que durante «el 62», como se decía antes, Ringo Starr coge las baquetas de The Beatles cerrando la formación que todo el mundo conoce, los Beach Boys editaban su Surfin Safari y en ese año se funda «la banda de rock and roll más importante del mundo», título que ellos mismo se pusieron algo después, pero que a fecha de hoy pocos discuten y es que hablamos de The Rolling Stones.

Como no todo va a ser alegría en el obituario encontraremos figuras relevantes como Marilyn Monroe, Michael Curtiz, director de la inmortal «Casablanca» y a Niels Bohr, uno de los grandes de la Física, premio Nóbel incluido.

Y si seguimos con los premios de la Academia sueca, ese año fueron otorgados, entre otros, a Jhon Steinbeck (literatura) y a Watson y Crick, por desentrañar la estructura de doble hélice de la molécula de ADN.

