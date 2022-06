“Hay un abandono del Estado. Acá las instituciones no funcionan, Carabineros llega tarde siempre, las investigaciones se archiva, para qué hablar de los tribunales de justicia, hay funcionarios investigados por tráfico de arma. Es un abandono general. Se han destruido 500 camas en los alrededores del Lago Lanalhue. Hay abandono del Estado de las Regiones del Biobío y la Araucanía”.

Estas palabras pertenecen al gerente de la Asociación de Contratista Forestales de Chile (Acoforag), René Muñoz. A través de una declaración que se encuentra publicada desde abril en el sitio web de la organización gremial, se puede leer una crítica hacia la institución de Carabineros, en razón de los múltiples ataques y hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur en el último tiempo.

Frente a ello, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respondió a René Muñoz, por medio de una carta, a la que tuvo acceso Emol, reprochando los dichos del gerente de Acoforag, asegurando que el personal de la institución ha estado presente en La Araucanía y en el Biobío desde “el inicio del conflicto”.

“Con profunda extrañeza leí sus afirmaciones en una entrevista asegurando que Carabineros llega deliberadamente tarde a procedimientos generados por acciones violentas en la macrozona sur, sugiriendo incluso una conducta sistemática por parte de nuestros efectivos policiales”, inicia la misiva.

“En virtud de su cargo, me sorprende que sus afirmaciones no consideren, como mínimo, antecedentes estadísticamente válidos para llegar a conclusiones tan contundentes, las que por cierto no concuerdan la realidad que viven tanto los habitantes de ese territorio como el personal de Carabineros de Chile, la única institución que siempre ha estado en esa zona desde que se inició este conflicto, con un saldo de cuatro carabineros asesinados en los últimos 12 años y de 422 funcionarios lesionados en los últimos cinco años (86 de ellos por impactos balísticos)”, continúa la carta.

Si bien el general director reconoce que “es evidente que en esa zona existe un contexto de violencia extremadamente complejo, de muy difícil control en los últimos años”, insistió en la eficacia que ha tenido la institución en el control, persecución y combate de los hechos de violencia en el sur del país.

“Pese a esas dificultades, al peligro y las complejidades que tiene ese terreno, desde el año 2017 hemos logrado la recuperación de 13.876 vehículos robados entre las regiones del Biobío a la de Los Lagos (107 sustraídos en contextos de violencia rural), como asimismo, hemos sacado de circulación 117 armas de fuego y 2.304 municiones en operaciones preventivas y de control de eventos de violencia rural”, puntualiza.

“Además de la detención de 2.273 personas por robo o hurto de madera, quienes fueron puestas a disposición de los organismos que son responsables de la persecución y sanción penal”, agrega como parte de los datos que Yáñez afirma que han sido el resultado de la labor policial en la zona.

“Ninguna de esas acciones, de las que por cierto varios de sus asociados están debidamente informados, habría sido posible sin que nuestros carabineros llegaran a tiempo o investigaran de manera profesional y exitosa los delitos asociados”, acotó el alto mando.

Finalmente, Ricardo Yáñez se dirigió a Muñoz aseverando que “decir que Carabineros no acude a los llamados es faltarle el respeto a los suboficiales mayores Eugenio Naín y Francisco Benavides, nuestros últimos mártires asesinados en esa zona justamente en medio (no horas después) de procedimientos policiales”.

“Esas apreciaciones son tremendamente injustas: con su memoria, con la de tantos otros carabineros muertos en el cumplimiento de su deber, con las viudas e hijos que han debido crecer sin sus padres, y con el esfuerzo que a diario realizan hombres y mujeres que arriesgan su integridad en la Regiones del Biobío, La Araucanía, y a lo largo y ancho de todo Chile”, añade.

“Ruego a Ud. revisar con especial atención estas líneas, con el interés de que se informe de manera más completa respecto de nuestra labor, para evitar imprecisiones que, junto con desinformar, cuestionan y afectan a los miles de integrantes de Carabineros de Chile, cuyo trabajo está debidamente respaldado en estas cifras”, concluye la carta del general director de Carabineros.

