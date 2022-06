Hoy se cumplen 100 días desde que el Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda. Y si bien nunca definió una hoja de ruta explícita con medidas para impulsar en ese período de tiempo, cuando fue consultado como candidato o Mandatario electo sobre los énfasis que daría a su gestión en esa primera etapa, esbozó algunas ideas. ¿Ha cumplido o ha fallado en sus compromisos?

Como se señala en el párrafo anterior, el jefe de Estado fue reacio a la tradicional formula usada por gobiernos anteriores de autoimponerse un listado de metas concretas para los primeros 100 días.

Por ejemplo, el 8 de diciembre de 2021, en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, sostuvo que “una de las cuestiones que he aprendido de administraciones anteriores es que tratar de hacer una suerte de check list con medidas para los 100 días contribuye a la ansiedad y contribuye más bien a la imperfección técnica de las reformas que después tienen que ser modificadas”, pero acto seguido enumeró algunas cosas que sí quería impulsar apenas llegara a La Moneda.

Las Pymes y la “mesa amplia”

“El 12 de marzo vamos a convocar a una mesa amplia para poder mejorar la ley de pronto pago, el pago a 30 días, mejorar el tema de la ventanilla única, para poder entregar mayor acceso a capital a pequeñas y medianas empresas”, señaló en el programa de TVN.

Pero llegó el 12 de marzo y no hubo convocatoria a esa “mesa amplia”. El principal reclamo lo hicieron los mismos gremios de Pymes el 1 de abril, cuando hicieron llegar una carta al Presidente en representación de 850 mil emprendedores solicitando una reunión urgente para analizar la crítica situación que atravesaban.

Quien fue más lejos ese día fue el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, quien a través de su cuenta de Twitter subió un video en donde le recuerda a Boric su promesa incumplida.

NUEVAMENTE QUEDAMOS FUERA:tengo la sensación q nos dejan en la "mesa del pellejo".Nos dejan fuera del viaje Argentina,donde todos saben la fortaleza de Gremios PYME.

Pero,pareciera que estamos fuera del Programa de Desarrollo.

No somos mendigo económico somos parte de la Solucion pic.twitter.com/BHWAGD9LJz — Roberto Fantuzzi (@rfantuzzih) April 1, 2022

«Señor Presidente, no nos dé la espalda, el compromiso era que el 12 de marzo nos íbamos a juntar en una mesa con las Pymes. Yo sé que las circunstancias a veces no se dan, pero todavía, después de casi tres semanas no hemos podido hacerlo y hemos tenido algunas reuniones con ministros, de forma aislada. Así no se opera. Las Pymes debemos estar dentro de un programa y no estar mendigando», sostiene en la pieza audiovisual, donde también se queja con Boric por no haber incluido representantes de Pymes en su primera visita oficial a Argentina.

Unos días después, cuando el gobierno del Presidente Boric anunció el plan de recuperación Chile Apoya, algunos gremios también salieron a cuestionar las medidas. La Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), por ejemplo, sostuvo que eran “insuficientes y no responden a las más urgentes necesidades del sector”.

La seguridad en “el peor momento”

En el mismo programa de TVN, el Presidente Boric señaló que otra de las tareas que lo mantendrían ocupado en los primeros días en La Moneda sería la seguridad ciudadana. “Tenemos que mejorar la efectividad de las policías y darle mayor seguridad a la gente en sus barrios para recuperar los espacios públicos de manera inmediata”, dijo.

Pero esa mayor seguridad en los barrios no ha llegado. A las pocas semanas de haber asumido, las cifras de delitos violentos habían aumentado abruptamente, lo que llevaron al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a decir que “es sin duda el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.

Y es que al 19 de abril habían ocurrido 121 mil delitos en el país en 2022, un 40% más que en igual período de 2021.

Otro registro lamentable es que en poco más de un mes han fallecido tres carabineros: uno de ellos –Samuel Tiznao– en un accidente de tránsito al ser chocado por un camión que no respetó la luz roja; y los otros dos –Breant Rivas y David Florido– asesinados a bala por delincuentes en medio de operativos policiales.

De hecho, en el velorio de David Florido, su padre emplazó al Mandatario, quien estaba presente en el lugar:

“Con todo respeto, señor Presidente, le pido encarecidamente por intermedio de este padre que está herido, de todos los padres que se sienten identificados, que tienen a un carabinero o policía de investigaciones fallecido, que hagan la pega (…). No es posible que sigamos permitiendo que las autoridades, que son Carabineros y Policías de Investigaciones, que son los encargados de mantener la seguridad interna del Estado, no cuenten con el apoyo que necesitan”, sostuvo.

Una de las medidas que anunció en el programa de TVN fue la redistribución de carabineros, cosa que cumplió el 2 de mayo pasado cuando se concretó el despliegue de 700 efectivos que irían a reforzar la labor en 17 comunas del país.

La pandemia en 100 días: cae ritmo de vacunación, testeo y percepción de riesgo

Otro programa de televisión al que asistió Gabriel Boric -ahora en condición de Presidente electo-, fue a Tolerancia Cero el 23 de enero de 2022. Ahí se le preguntó por los énfasis que daría a sus primeros 100 días, donde mencionó que había cosas “ineludibles”, como “continuar con el enfrentamiento de la pandemia, recoger lo bueno y mejorar lo que se pueda mejorar”.

Pero para varios especialistas y ex autoridades de Salud, en este gobierno no han existido mejoras en la gestión de la pandemia, sino que retrocesos en algunas áreas del manejo, como la comunicación de riesgo que ha terminado impactando en el proceso de vacunación y en el testeo.

Existe evidencia para esos cuestionamientos. Y es que a pesar de estar con cifras por sobre los 10 mil contagios diarios, la percepción de riesgo está bordeando los niveles más bajos de toda la pandemia. Según Cadem, el 27% de los encuestados declara estar “mucho o bastante” preocupado de contagiarse por coronavirus, diferente a lo que ocurría en enero de 2022 cuando había un número de casos incluso inferior y la percepción de riesgo era de 57%.

La culpa de esto, según han señalado los críticos, fue la abrupta interrupción de los puntos de prensa televisados que solían hacer las ex autoridades de Salud para informar al país, algo que el nuevo gobierno ha debido retomar con el paso de las semanas, pero no con el impacto que tenían los puntos de prensa anteriores pues, por ejemplo, no siempre participa en ellos la ministra de Salud, Begoña Yarza.

El ritmo de vacunación sería uno de los principales damnificados con esto. Si a comienzos de marzo se administraban cerca de 80 mil dosis diarias, a comienzos de abril la cifra bajó a 40 mil, tendencia que se ha ido revirtiendo en las últimas semanas.

Según la plataforma ICOVID, el porcentaje de la población que cuenta con protección completa contra el Coronavirus cayó desde 78% en febrero de 2022 a 59% a finales de mayo, aunque actualmente ya está en 66%, posiblemente por la amenaza de vencimiento del Pase de Movilidad.

En el testeo, en tanto, las cifras también han bajado, al menos si se contemplan sólo exámenes PCR. Si en enero con una media de contagios de nueve mil casos se reportaban cerca de 75 mil testeos al día, ahora, con una media de contagios similar, se reportan unos 45 mil test PCR.

Incongruencia en adelantamiento de vacaciones de invierno

En el mismo capítulo de Tolerancia Cero, ante la pregunta de los énfasis para los primeros 100 días, el Presidente Boric manifestó su preocupación por la brecha en educación que produjo la pandemia. “Uno de los principales desafíos es el tema de la educación, porque el daño que se ha producido por la pandemia a una generación entera donde la brecha se ha agrandado, debe ser una de nuestras principales preocupaciones” dijo.

Minutos más tarde agregó: “El retroceso que hubo en materia de cuidados fue brutal, porque al cerrar los colegios las mujeres se hicieron cargo de eso y eso debemos evitarlo a toda costa. Haremos todo lo posible para evitar eso”.

Pero este martes el gobierno dio un paso en contra de esa convicción del Jefe de Estado, al anunciar el anticipo y extensión de las vacaciones de invierno para los estudiantes con el fin de descomprimir la red asistencial de salud que se encuentra saturada por los virus respiratorios.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), al ser consultada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, recomendó no llevar a cabo esta medida.

“El consejo considera, mayoritariamente, que existe incertidumbre en el impacto que puede generar el adelantar las vacaciones dentro de la saturación de la red asistencial pediátrica. Dado aquello, no existe una posición uniforme para recomendar la medida”, señalaron antes de que se tomara la decisión.

Estado de Excepción: de criticarlo a hacer positivo balance

El último punto al que Boric manifestó que le pondría énfasis en sus primeros 100 días de gobierno fue a la situación de la Macrozona Sur.

“La Araucanía, el Wallmapu, es un tema caliente, que es una herida abierta, un dolor quemante (…). Seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora, desde mi punto de vista, no ha colaborado en avanzar hacia una solución, por lo tanto tenemos que innovar en ello, recomponer confianzas y ser menos grandilocuente y hacer más”, sostuvo en Tolerancia Cero.

Agregó: “Nosotros hemos votado en contra del Estado de Excepción en La Araucanía. Uno nunca debe descartar las herramientas que le provee el Estado de Derecho, pero creo que no ha sido una solución. Un Estado de Excepción no se puede ir normalizando (…). Para ser muy claros, nosotros no vamos a comenzar renovando el Estado de Excepción en La Araucanía”.

Pero a los pocos días de llegar a La Moneda el gobierno debió enfrentar su primera gran crisis en esta materia, cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, no pudo concretar su visita a Temucuicui ya que le dispararon en la carretera. La decisión de ir a esa zona fue catalogada por muchos de improvisada e irresponsable.

Con el paso de las semanas, y ante la agudización de la violencia en la zona, el gobierno debió retroceder en su postura inicial y decretar un Estado de Excepción “acotado” que perdura hasta la actualidad. Asimismo, se anunció el Plan Buen Vivir, que contempla una serie de medidas para mantener el diálogo.

Sobre el Estado de Excepción, la ministra Siches ha hecho un balance positivo, pues “de cinco eventos promedio al día que teníamos previo al Estado de Excepción Constitucional, estos se han reducido a tres”.

Listas de espera GES y No GES

Otro tema prioritario abordado por el entonces Mandatario electo en sus entrevistas fue enfrentar el problema de las listas de espera en Salud. Sin embargo, a la fecha no hay información que permita señalar que estas listas disminuyeron o se engrosaron en los primeros 100 días.

De forma trimestral la Subsecretaría de Redes Asistenciales publica un consolidado de las listas de espera GES y No GES. El último informe dado a conocer da cuenta de la situación al 31 de marzo de 2022, donde se señala que existe retraso en 62.848 prestaciones GES y en 2.023.741 prestaciones No GES.

El informe correspondiente al segundo trimestre debería publicarse en algunas semanas más.

Las otras promesas de los 100 días que sí se han cumplido

En su programa de gobierno hay sólo una alusión a compromisos para los primeros 100 días de gobierno. Está en la página 24: “En los primeros 100 días de gobierno convocaremos a una Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y crisis económica global en el mundo del trabajo”. Y acá sí cumplió.

El 27 de abril debutó la primera versión de esto con el lanzamiento de los Diálogos Sociales para la Reforma Previsional, en una ceremonia realizada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, en su cuenta de Twitter, el Presidente Boric sólo hizo una promesa para los primeros 100 días cuando era candidato: firmar el Acuerdo de Escazú.

En los primeros 100 días de nuestro gobierno firmaremos el Acuerdo de Escazú, para proteger el medio ambiente, los océanos y las comunidades que dependen de ellos. #MeUnoxCuidarChile pic.twitter.com/ZN1dujsPpY — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 6, 2021

La medida fue concretada el 18 de marzo, a sólo siete días de llegar a La Moneda, en contraste a la decisión que había tomado el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de no suscribir el pacto porque introducía obligaciones para el Estado “ambiguas, amplias e indefinidas que dificultan su cumplimiento”. A la fecha el pacto sólo ha sido ratificado por estos otros países de la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Por Renato Gaggero para El Líbero

