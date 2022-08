Han pasado casi 30 horas desde que Metro de Santiago informó del cierre de cinco estaciones, pertenecientes a la Línea 2, producto del descarrilamiento de uno de sus trenes. Frente a aquella emergencia, el presidente de la Federación de Sindicatos, Eric Campos criticó la forma empleada por la empresa para comunicar el estado del servicio.

En conversación con Radio Universo, el líder gremial aseguró que el descarrilamiento del tren no se debió a una mala maniobra del conductor y que, si bien, se deben investigar las causas de la avería, Metro de Santiago no presenta fallas de forma reiterativa. Pese a ello, destacó una serie de falencias que enfrenta la compañía.

“Lo ha dicho el propio ministro, Metro tiene una tasa baja de averías de este tipo. Creo que el problema no está puesto en que estas averías no ocurran, sino que en cómo nos prepararnos para cuando ocurren y creo que ahí tenemos fallas. Primero, no podemos depender del Twitter para avisarle a una cantidad importante de población que la estación más cercana a su casa está cerrada y eso es un impacto importante en la cotidianidad y en el trayecto que las personas están acostumbrada a tener”, criticó.

Por ello, Campos aseveró que la empresa debería trabajar con el sistema de alerta SAE, para dar un oportuno aviso a los usuarios, en caso de que ocurran emergencias de este tipo. “Creo que hay que resolver ahí un problema, por ejemplo, habilitar un sistema como el SAE que permita que, personas a través del teléfono celular, se puedan informar cuando una estación cercana a su hogar no está habilitada para viajar cuando hay avería de este tipo”.

Adicionalmente, el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro afirmó que la empresa tiene “problemas para asumir eventuales averías que impactan en el servicio, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en horario de explotación no tenemos la cantidad suficiente de personal para enfrentar una avería como esta en términos de evacuación de estaciones”.

“No me refiero a que no tenemos personal suficiente en el mantenimiento, me refiero a que no tenemos personal suficiente en las estaciones. El 2019 teníamos 8.825 trabajadores del subcontrato que ya es un problema, pero 8.825 trabajadores en las estaciones. Hoy día tenemos 2.500 trabajadores menos, 6.305 al mes de junio, eso es un problema, porque no tenemos aseadores, cajeras, asistentes del servicio y guardias que en una eventual evacuación permitan que la gente se entere, por ejemplo, de dónde salir o qué trayectos le sirven desde el exterior”, señaló.

Por último, y con respecto a la falla que mantiene cerrada a las cinco estaciones (Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte) de la Línea 2 desde ayer, Campos anticipó que, “según las versiones que hemos podido recabar, es que descartamos que haya habido una mala maniobra directamente de los conductores, que son los primeros afectados, el conductor que iba conduciendo el tren y el tren que estaba estacionado en la estación Einstein, dado que la conducción en la que iba el conductor era semiautomática, era asistida”.

“Por lo tanto, no habría posibilidad de que, a través de una maniobra, el tren se haya descarrilado. Además, se descarrila la parte posterior del tren, por lo tanto, nosotros descartamos que al existir una conducción semiasistida, no es posible que el tren haya descarrilado producto de una maniobra del trabajador”.

“Aquí hay tres tipos de conducción: manual, semiautomática y piloto automático. No es falla del conductor, ahora hay que ver qué específicamente provoca el problema del descarrilamiento, ahí hay que revisar si hubo un problema en las vías, en la comunicación del tren”, adelantó.

