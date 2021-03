El conocido actor nacional, Luis Gnecco, fue una de las últimas personalidades del ambiente teatral que se notificó como contagiado por Covid-19. El domingo 14 de marzo, se confirmó que se encontraba internado en la Clínica Alemana, luego de haberse sentido mal producto de una neumonía y dar un examen PCR positivo.

Así, el pasado viernes el intérprete fue dado de alta.

“Puedo decir que soy un gallo afortunado. Ha sido un período duro. Más de una semana en cuarentena solo en la casa. No me sentí muy bien, y cuando me empecé a sentir francamente mal, tomé la decisión de ir a la clínica”, relató a Mega.

«Huellas»

Y claro, no fueron días fáciles para Gnecco, quien lentamente retomará sus compromisos laborales, entre ellos los capítulos que restan por grabar en el programa Got Talent.

Si bien el actor ya se encuentra fuera de peligro, aún quedan vestigios en su cuerpo de los días que estuvo internado en medio de tratamientos. En sus historia de Instagram, publicó una foto titulada «Tracce» (que significa «huellas» en italiano).

En la captura, se ve la parte interior del brazo derecho de Gnecco con las manchas amoratadas que habrían quedado en su piel producto de las inyecciones a las que debió ser sometido tras contraer la enfermedad.