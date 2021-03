El periódico The New York Times aclaró que una supuesta portada donde aparece el Presidente Sebastián Piñera es una imagen fake viralizada en redes sociales.

Esto, luego que alcanzara notoriedad en Chile una imagen notoriamente adulterada del medio estadounidense con el Mandatario y el titular “Presidente chileno Sebastián Piñera involucrado en un gran escándalo”, en alusión al llamado caso Enjoy.

Frente a esta situación, The New York Times advirtió que “circula en línea una primera plana manipulada que incluye una imagen y una leyenda sobre Sebastián Piñera. Es un intento de desinformar: The New York Times no ha publicado dicho reporte”.

La portada adulterada del medio norteamericano fue replicada por la diputada Pamela Jiles (PH) y el ex diputado Hugo Gutiérrez (PC).

