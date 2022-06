El senador de Evópoli Felipe Kast aseguró que no se trata de “ninguna caricatura” y que el borrador de la nueva Constitución “dejó abierta la interrupción del embarazo hasta los 9 meses”.

En entrevista con Tele 13 Radio, Kast indicó que “no es ninguna caricatura (…) si lo que yo hago en mi explicación del texto en La Araucanía, así como lo hace el Gobierno con platas públicas, lo hago yo directamente, es explicar que el texto dejó abierta la interrupción del embarazo sin ningún plazo, hasta los 9 meses, eso es lo que está ahí escrito”.

Con ello, indicó que “yo invito a que lean el texto, el texto no pone plazos y si tú vas al derecho constitucional, tú puedes ir a cualquier tribunal constitucional y si tú no me dejas a mi cumplir con mi derecho fundamental hasta los 9 meses, usted está violando la Constitución”.

En el apartado de “Derechos Sexuales y Reproductivos”, el borrador señala en su artículo 16 que “el estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Y agrega que “el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos”.

El senador Evópoli rebatió los dichos de personas como Alejandra Sepúlveda y Rodrigo Jordán sobre el tema y aludió a la columna de Carlos Peña sobre el aborto: “Dice (Peña) que si es que se aprueba esta Constitución, la actual ley de aborto que tiene causales, sería inconstitucional”.

En su columna Peña señala que “el sentido de una regla constitucional es limitar a la ley. De manera que no es correcto sostener que el ejercicio del derecho a abortar está enteramente entregado a la ley. No es así. El derecho a la interrupción del embarazo conforme al propio discernimiento está consagrado como derecho fundamental”.

A juicio del columnista, “parece obvio que una ley como la actualmente vigente (que establece causales) infringiría el texto propuesto ya que supondría una injerencia en la esfera de autogobierno”.

De este modo, Kast recalcó que “no puedes ir en contra de lo que dice la norma constitucional, si esto es de derecho básico, si tú no lo pones en la Constitución, las leyes no pueden regular todo, pero como bien dice Carlos Peña, la Constitución ‘es para limitar las leyes'”.

