Hola a todos . En lo personal creo que votar por Orrego es no dar más espacios al FA. Ya 600.000 mil del rechazo no votaron en la última elección. No olviden que Chavez ganó cuando la derecha se abstuvo de participar. Tenemos que dar la pelea y no darnos por vencidos frente a unos niños que sólo quieren destruirnos para tener el poder. Tengo diferencias con Orrego pero mil menos que con Oliva. Fue buen Intendente tiene manejo político e igual siempre pensamos que ganaría.. Me da lo mismo quien lo apoya. Lo importante es que no siga ganando el FA y que el gobernador de 6.000.000 de santiaguinos no sea el vocero de Jadue o de Boric. Eso!!!

María Angélica Cristi (Santiago, 13 de octubre de 1941). Licenciada en Sociología y política del Partido Unión Demócrata Independiente, ex militante del Partido Renovación Nacional. Diputada por el Distrito N° 24, Región Metropolitana desde 1990 a 2014, por seis periodos consecutivos. Alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén entre 1984 y 1989.

