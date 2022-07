Desde el primer día, la Convención Constitucional estuvo atravesada de tensiones, conflictos y controversias. A menudo los ánimos de confrontación y recriminaciones afectaron la discusión. El camino para acordar la propuesta de Nueva Constitución dejó un historial de declaraciones de problemas, desde declaraciones poco afortunadas, actitudes de intolerancia, faltas de respeto y excentricidades hasta engaños y mentiras, como fue el caso de Rodrigo Rojas Vade. “Hemos dado un espectáculo durante todo el día”, comentó Agustí Squella durante la elección de la nueva mesa directiva, en enero.

Acá una breve lista de las frases y controversias que dejó la Convención Constitucional.

Rodrigo Rojas Vade: “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención”

En entrevista con La Tercera, el domingo 4 de septiembre del año pasado, Rodrigo Rojas Vade, uno de los líderes de la Lista del Pueblo, hizo la declaración más grave y que más afectó el prestigio de los constiuyentes: “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención”

“Probablemente cometí el mayor error de mi vida”, dijo ante la minuciosa investigación de La Tercera Domingo.

El sábado 3, ante la inminente publicación, Rojas Vade subió una declaración a su cuenta de Instagram.

Daniel Stingo: “Nosotros vamos a poner los grandes temas”

Electo con la mayor votación del país, el abogado Daniel Stingo quiso rayar la cancha a los convencionales de derecha el 24 de mayo de 2021 en Estado Nacional. En un programa donde también participaron Constanza Hube, Patricio Fernández, Natalia Henríquez, Carol Bown y César Valenzuela, dijo:

“Aquí no ganó la derecha, que iba por el rechazo y como iba por el rechazo ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente”.

Teresa Marinovic: “Convención culiá”

“Convención culiá” y “convencionales conchesumadre”, dijo el 9 de febrero pasado la representante del Partido Republicano, a la espera de hacer una declaración pública en el patio del ex Congreso Nacional. “¿No están grabando, cierto?”, preguntó a las personas a cargo del audio.

Ante las críticas que provocó la filtración, acusó a la izquierda de doble estándar en su cuenta de Twitter.

Jorge Baradit: “Me parece conveniente que sufran un poquito”

Los convencionales Ruggero Cozzi y Luciano Silva (RN) habían sufrido insultos y agresiones en la calle. Consultado por el tema el 13 de julio de 2021, Jorge Baradit dijo que le parecía condenable, y agregó:

“Lo que sí me parece maravilloso… no, no me parece maravilloso, me parece conveniente, que ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles”.

Al día siguiente se retractó: “Las palabras que emití ayer no me representan, yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política y no se la deseo en realidad a nadie”.

En mayo pasado, ante el debate para reformar la nueva Constitución, Baradit justificaba el quórum de ⅔ con esta frase: “Nos parece que es de toda democracia dejar de que se exprese, que alcance a llorar esta guagua antes que le metan cuchillo”.

Fernando Atria y la lealtad a la Nueva Constitución

En medio de la discusión sobre el alto quórum para reformar la Nueva Constitución, Fernando Atria respondió que no se trataba de un intento de hacer trampa, pero sus palabras provocaron más controversia al hablar del intento de proteger la Constitución de instituciones que no serían leales a ella.

“Respuesta: no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la NC, si es razonable esperar que la tengan”.

Elisa Loncon a Marcela Cubillos: “Te invito a leer y descolonizarte”

En agosto del año pasado, la entonces presidenta de la Convención, Elisa Loncón, polemizó con Marcela Cubillos a partir de una entrevista que dio en El Mercurio. En la entrevista, la académica mapuche afirmó que ella no disponía del “estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas” a los violentistas en La Araucanía.

En su cuenta de Twitter, Marcela Cubillos posteó: “La presidenta Elisa Loncón en El Mercurio se niega a condenar la violencia e insiste en su discurso de lucha de clases”.

Usando la misma red social, Loncón respondió: “Limitado análisis Marcela, te invito a leer y descolonizarte en la práctica para dejar de mirar al otro como tú amenaza”.

Bernardo Fontaine: “Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”

En marzo pasado, el economista Bernardo Fontaine provocó una acalorada polémica en Twitter al afirmar en una entrevista que los trabajadores perderán la propiedad sobre sus ahorros previsionales.

Con los artículos aprobados, dijo “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales ni podrán dejar en herencia sus fondos si mueren antes de pensionarse porque con esa propuesta el Estado será el dueño y recibirá las cotizaciones y los fondos acumulados”. Fontaine fue denunciado al Comié de Etica de la Convención, el que lo sobreseyó. Jaime Bassa: “Si gana el Rechazo vamos tener una crisis social importante” Invitado a Tolerancia Cero, en abril pasado, el convencional del Frente Amplio Jaime Bassa planteó que rechazar el nuevo texto constitucional pondría al país en una seria crisis política y social. “Si gana el rechazo seguirá vigente la Constitución de 1980, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos tener una crisis política y social importante”, dijo”. “La política del terror es el primer síntoma de la falta de argumentos”, le respondió Felipe Harboe. Jaime Bassa abrió otro flanco de controversia en enero, tras la dilatada y bochornosa votación para renovar la mesa directiva. Ante las críticas al proceso, entre ellos Agustín Squella, Bassa sostuvo que fue un proceso ejemplar: “Es una forma de democracia real que el Chile del siglo XX no conoce. No me extraña la sorpresa de académicos tan dignos de admiración como Agustín Squella, porque son las nuevas generaciones las que están empujando esta forma de deliberación”. El académico y Premio Nacional de Humanidades recordó que la expresión “democracia real” fue usada por Hitler y agregó: “¡Vaya presuntuosidad y abuso creer que desde esa noche hay una nueva democracia! Lo que hubo esa noche fue mala política, improvisada, egoísta, plagada de zancallidas”. Adolfo Millabur: “Nunca más un frente de mal tiempo” El convencional del pueblo mapuche Adolfo Millabur se llenó de críticas cuando le hizo una singular propuesta al metereólogo Iván Torres, en marzo pasado. “A mi me gustaría y sería bueno tener la posibilidad de tener una conversación fraternal con Iván Torres de TVN, que al anunciar la lluvia ,cuando diga el pronóstico del tiempo, no diga nunca más que es un frente de mal tiempo”. Elsa Labraña “Dios ha cometido violaciones a los derechos humanos” Fue electa por la Lista del Pueblo y desde antes de asumir dio a conocer su personalidad combativa, polémica y poco respetuosa de las formas. En la retina quedaron sus gritos a Gloria Valladares pidiendo interrumpir la primera sesión de la Convención: “¡Para, para!”. A menudo sus intervenciones fueron controversiales y una de ellas fue la relativa a la incorporación de los derechos esenciales. “Primero creo que Dios no estaría contra los derechos humanos”, dijo. Y agregó: “Hay algunas religiones que, según al cual le rinden obediencia, claramente hay situaciones en la historia en que ese Dios ha cometido violaciones a los derechos humanos”. Nicolás Núñez: “Me estoy duchando” Se realizaba una votación de la comisión de Medio Ambiente, a inicios de mayo de 2022, cuando el convencional Nicolás Núñez sorprendió a los integrantes. “Señor secretario puedo emitir mi voto a viva voz, me estoy duchando”, dijo Núñez al secretario de la comisión. Entre la incredulidad y las risas, se reveló que a Núñez se le quedó encendida la cámara. “Apaga la cámara Nicolás por favor”. “Disculpen si prendí la cámara, sorry”, añadió Núñez. John Smok: “¿Qué hacemos con este circo, presidenta?” Si los micrófonos abiertos fueron una pesadilla para algunos convencionales, también le jugaron un incómodo momento al secretario de la Convención Constitucional, John Smok. En la sesión del pleno del 28 de abril, cuando se disponían a votar el segundo informe de la comisión de Principios Fundamentales, Smok le cedió la palabra al convencional del Partido Socialista (PS), Claudio Gómez, quien había apretado el botón respectivo. “No, don John, se me apretó el botón solo”, dijo Gómez. Dirigiéndose a Elisa Quinteros, y sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto, Smok preguntó: “¿Qué hacemos con este circo, presidenta?”

