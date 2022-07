El Banco Central volvió a subir la tasa de interés en su reunión de política monetaria. El mercado aumentó el techo, y proyectan más alzas. En medio de este debate, el economista y expresidente del ente rector, Vittorio Corbo, no descartó que la TPM llegue a un 11%.

“Creo que va a haber que monitorear con mucho cuidado, porque la economía va a entrar en una desaceleración muy importante, pero no descarto que llegue a un 11%”, dijo Corbo en Radio Infinita.

Y ante la pregunta de si podría haber recesión técnica en agosto dijo que “es muy probable, porque ya tuvimos una caída en el primer trimestre, y el segundo apunta a que también tengamos una caída en el producto”.

El economista se refirió además al alza inflacionaria en EEUU, y la subida de tasas que se espera por parte de la Fed este mes, lo que golpea a las monedas emergentes como el peso chileno.

“Ahora se está discutiendo en EEUU que la Fed en vez de subir la tasa en 75 puntos base en la próxima reunión va a tener que ser un punto por lo menos. Esa alza de tasas lo que hace es que el dólar se valoriza mucho, el euro llegó a paridad, y eso deprecia a las monedas. Esa apreciación nos da otro golpe a nosotros”, indicó.

Además, planteó que parte de la depreciación del peso chileno se explica por factores internos.

“No hay duda que la depreciación que ha tenido el peso, y es reconocido por todos, muestras que una parte importante de la depreciación en Chile tiene que ver con la incertidumbre interna. También hay incertidumbre en Colombia, y el peso colombiano se ha depreciado más de 20% en el último mes. En Chile esta incertidumbre empezó en octubre de 2019, y ahora tiene que ver también con las políticas del último tiempo y la propuesta constitucional, con un plebiscito ad portas, otra parte es la propuesta de impuesto al patrimonio, la caída del cobre. Hay más de $100 que se deben a la incertidumbre interna”, explicó.

Desde su punto de vista, y tras la polémica que se generó luego que algunos ministros llamaran al Banco Central a intervenir ante el alza del dólar, el expresidente del ente rector dijo que hacer estos llamados por la prensa no ayudan.

“El Banco Central es una institución que ha contribuido al país significativamente desde la transición a la democracia, con mantener la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. En Chile no hemos tenido ninguna crisis desde 1986. Claramente ha hecho su trabajo. Ahora estamos en una situación difícil. Atacar esta institución, creo que no le hace bien al país. El Banco Central siempre conversa con la autoridad de Hacienda que es su contraparte en el Ejecutivo. Pero hacerlo por la prensa no ayuda, debilita las instituciones. Eso es malo y punto”, señaló.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el bono de invierno Chile Apoya que abarca a 7,5 millones de personas. El economista planteó que es correcto entregar ayudas focalizadas, pero que deberían compensarse con recortes de gasto en otras áreas.

“Dado que la inflación al grupo que más golpea es a los grupos más débiles en la sociedad, creo que esta bien que haya acciones compensatorias a esos grupos, para aliviar esta situación. La canasta está muy concentrada en alimentos y combustibles. Si se va a hacer eso me gustaría que se recorte gasto en otra parte, porque lo que requiere la economía hoy es enfriarse”, puntualizó.

Enfatizó que no es un buen momento para elevar el gasto público agregado.

“El ministro hace una estimación que el efecto es pequeño. Creo que en el momento en que la economía está recalentada, los efectos no son lineales. Es un mal momento para aumentar el gasto público agregado. Está muy bien dar ayudas focalizadas, es un poco más de US$1.000 millones, un 0,3% del producto pero buscar 0,3% del producto para recortar en otra parte. Muchos de los ingresos que se ven bien este año, es porque el año pasado la economía voló, entonces hubo mucha recaudación. En este momento necesitamos cooperar todos”.

/psg