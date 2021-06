El Día del Padre es una de las fechas más celebradas del año y algunos famosos utilizaron l pasado domingo más que nunca sus redes sociales para compartir inspiradores mensajes conmemorando esta fecha que transita en un momento muy especial en medio de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, ayer fue un día donde esas reuniones hay que evitarse, ya que desde el Gobierno para que no haya un rebrote de la enfermedad, se realizó un pedido para “que todos seamos responsables y encontremos formas alternativas de encontrarnos”.

Cómo es habitual todos los años, los famosos se expresaron para saludar a su ser querido con mensajes e imágenes de su pasado y presente. Una de las primeras que publicó un emotivo mensaje fue Silvina Escudero. “Igual todos los días son tu día y el de toda nuestra familia. Cada día les demuestro a todos lo mucho que los amo, así que hoy en la distancia también lo sabes. Cuando pase toda esta cuarentena ya festejaremos todos los cumples y días de todos y bien juntos! Ahora a seguir cuidándonos!”, escribió la bailarina.

El mensaje de Silvina Escudero

Por su parte, Flavio Mendoza- padre de Dionisio- se manifestó en las redes por este día tan especial. “Feliz día a todos los padres del mundo. Gracias Dios y universo por hacerme el padre más feliz del mundo, gracias hijo mío por elegirme. Dionisio te amo”, publicó.

El mensaje de Flavio Mendoza

Nancy Dupláa mostró una imagen en blanco y negro junto a su ser querido cuando ella apenas comenzaba a dar sus primeros pasos y la acompañó de un “Feliz día, pa!”.

El mensaje de Nancy Dupláa

En un momento muy especial, Jésica Cirio realizó un posteo para saludar por el Día del Padre a su pareja, Martín Insaurralde, quien permanece internado luego de que se le detectara coronavirus. “Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estés con nosotras de nuevo. A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca y eso solo nos hace más fuertes! Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo! Feliz día mi amor. Te amamos”, escribió la modelo para acompañar una foto en la que se muestra junto a su hija.

El mensaje de Jésica Cirio

Por su parte, Lizy Tagliani – que acaba de anunciar que padece coronavirus – destacó a todas las figuras paternas que tuvo en su vida y sobre todo, el rol inigualable que cumplió su madre. “Mi mamá Tina. Mi papá biológico, Barón. Rubén Agüero, su primer marido. Don José Rojas, nuestra luz quien nos salvo con amor y Jorge Tagliani, la felicidad de mamá. Todos ellos fueron los hombres que con lo bueno y lo malo que han aportado hicieron de mi mamá mi mejor padre. Gracias. #FelízDíaDelPadre”, escribió la animadora de El precio justo.

Las imágenes que publicó Lizy Tagliani

En tanto, El Polaco que acaba de convertirse en padre de Abril, fruto de su relación con Barby Silenzi, también usó sus redes para manifestarse. “Al fin logré mi hermosa familia… faltan algunos, pero estoy en camino. Feliz día papá y a todos los padres, que sean muy felices”, auguró junto a una imagen donde se encuentra acompañado de su familia.

El mensaje de El Polaco

En tanto, Natalia Denegri saludó a su papá con un texto que emocionó a sus seguidores. “Querido papá: GRACIAS por haber sido el mejor papá para nosotros”, escribió. “Gracias por ser siempre mi guía para ir por el buen camino;⁣⁣ Gracias por ser mi ejemplo de trabajo duro, amor y compañerismo;⁣⁣ Gracias por todo lo que me has enseñado;⁣”, continuó. “Pero sobre todas las cosas, GRACIAS por ser el mejor abuelo para Nicole y Axl. Cuando te veo compartiendo tiempo con ellos me derrito de amor”, agregó.