Una fuerte reducción en los excedentes de Codelco al primer semestre, reportó esta mañana la estatal, principal productora de cobre del mundo, que acumularon US$ 2.377 millones en el periodo, ubicándose un 35,3% por debajo del mismo semestre del año anterior.

Según informó la compañía, el resultado responde a un alza en los costos directos de producción que se elevaron un 11,8% frente al mismo lapso de 2021, impulsado por un incremento en el precio de los insumos que ha afectado a la industria y la menor producción de cobre y subproductos del semestre.

En tanto, el costo neto a cátodo tuvo un alza de 7,6% hasta llegar a US$ 2,378 la libra por similares razones que los costos directos, lo que fue compensado parcialmente por el impacto favorable de la variación del tipo de cambio sobre los pasivos y los costos operacionales denominados en pesos.

A ello se sumó os menores resultados de las filiales y la caída del precio del cobre de las últimas semanas que se traduce en un menor precio de realización, que cayó 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, los aportes al fisco -que restan a los excedentes los beneficios tributarios que se aplican a las inversiones- se incrementaron hasta los US$ 1.671, un 7%, por sobre US$ 1.556 del año pasado.

