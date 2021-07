“Ya sea por una deficiencia de estamina, que las arterias limiten tu flujo sanguíneo o tengas problemas para producir esperma de calidad… Algunos cambios sencillos en tu dieta podrán ayudarte a aliviar estas situaciones”. Un estudio de la Universidad de Boston, con la nutricionista Elizabeth Ward al mando, ha elaborado un lista de alimentos que te ayudarán a rendir más en la cama, y los han ordenado en función de nuestra edad. Lo han llamado la dieta del sexo, y después de arreglar los problemas de eyaculación precoz, escenificar posturas para penes pequeños y descubrir el bottoming, no es de extrañar que después de estas pautas para comer mejor te conviertas en toda una máquina de amar.

20 años, en busca de más resistencia

1. El poder del huevo. Son una buena fuente de vitamina B, un nutriente clave para mantener tu mente libre de estrés. Comer huevo por las mañanas mantiene el nivel durante el día, reduciendo también el riesgo de ansiedad en general, y en el sexo en particular.

2. El apio. Sí, el apio. Está repleto de androstenona y androstenol: dos feromonas muy potentes que liberan unas moléculas capaces de atraer el placer. Una vez ahí, aceleran tu excitación y provocan que tu cuerpo envíe olores y señales que te hacen más atractivo. Además, es un alimento bajo en calorías y alto en fibra, muy saludable.

3. Helado de vainilla. Contiene altos niveles de calcio y fósforo, dos minerales que aumentan las reservas de energía de tus músculos, y también hace que tu eyaculación esté más controlada.

30 años, se acabo el sexo sin sentido

4. Nueces, y si son de Brasil, mejor. He aquí una fuente importante de selenio, que ayuda a mantener sanos y fuertes los espermatozoides, al tiempo que hace que naden con más velocidad. También son ricas en vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger a los espermatozoides contra el daño causado por otras toxinas como el tabaco o la contaminación.

5. Hígado para aumentar el número de esperma. Vale, come hígado no es muy sexy, pero hay pocas fuentes de vitamina A como esta, que beneficie el aumento de la fertilidad. También es una gran fuente de zinc: cada vez que eyaculas tu cuerpo expulsa cinco miligramos de zinc, y no es plan de quedarse sin reservas.

6. Melocotón para mejorar su calidad. El sexo productivo solo vendrá de la mano de mucha vitamina C, y el melocotón (también congelado) es una gran opción para la movilidad óptima del esperma. Sí, incluso mejor que las naranjas. Así que ya sabes con qué tienes que preparar zumos o batidos.

40 años, la hora de mantener el tipo

7. La moras y la erección. Estos pequeños frutos contienen mucha fibra, que ayuda a eliminar el exceso de colesterol a través del sistema digestivo antes de que se deposite en las paredes de las arterias Así llegará más sangre al pene y las erecciones serán potentes. Qué más queremos.

8. Los cereales, tu fuente de energía. Sobre todo los ricos en tiamina y riboflavina, vitaminas te ayudan a aprovechar tu energía de manera eficiente, ya nos entiendes. La niacina también provoca la secreción de histamina, sustancia química que tu cuerpo necesita para tener orgasmos explosivos.

9. Carne de ternera, hombre sensible. Su proteína aumenta de forma natural la dopamina y norepinefrina, dos químicos que en el cerebro aumentan la sensibilidad en el sexo. Además, la carne también contiene mucho zinc.

10. Chocolate, sinónimo de amor. El cacao contiene metilxantinas, estimulantes que aumentan la sensibilidad del cuerpo, lo que te asegura que tu piel estará lista para erizarse con cada caricia. Su alto contenido de feniletilamina te ayuda a mantenerte en línea, y su capacidad para producir endorfinas es lo que te hace experimentar ese mariposeo llamado amor.

