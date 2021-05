Varias críticas recibió Tonka Tomicic en las redes sociales. Esto, tras una declaración que realizó en medio de una conversación en el Bienvenidos.

Todo surgió cuando la animadora dialogaba con José Luis Uriarte,, Subsecretario de Turismo, quien le consultó si ya se había vacunado. Su respuesta en pantalla fue negativa.

«¿Si yo estoy vacunada? No me he podido vacunar», reveló el rostro de Canal 13, quien de una generó una ola de comentarios a través del cibermundo, quienes la repasaron por no estar inoculada a pesar de cumplir con todos requisitos.

Por lo mismo, la misma Tonka alzó la voz y aclaró la situación. Eso sí, lo hizo a través de sus historias de Instagram. «Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme», contó de entrada. Y sobre la misma, profundizó en el punto. «Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país. No soy antivacuna ni nada parecido. Gracias”, remató. La aclaración de Tonka Tomicic

/gap