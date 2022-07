El periodista Marías del Río habría sido sacado del programa “Estado Nacional” de TVN, en medio de fuertes críticas por la posición política de los conductores del tradicional espacio de debate y discusión.

Según consignó El Mercurio, todo habría comenzado hace una semana, cuando la integrante del directorio del canal, la ex ministra Nivia Palma, reclamó a través de sus redes sociales por la posición de los panelistas, frente a la propuesta de nueva Constitución.

“No comprendo y no comparto decisión de ‘Estado Nacional’ de tener cuatro representantes del Rechazo y dos del Apruebo en su panel”, sostuvo la ex secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente, el ex convencional Daniel Stingo, en su programa “La voz de los que sobran”, señaló que “este gobierno peca de no intervenir más TVN” y agregó que los dos conductores, Constanza Santa María y Matías del Río, “son de derecha, y no de derecha moderada”.

A raíz de las diversas críticas que ha recibido el programa, del Río no seguirá a la cabeza de “Estado Nacional”, en una decisión que aún no ha sido comunicada públicamente, y que ha causado preocupación, según fuentes internas.

De acuerdo con lo que se ha sabido, el profesional permanecería solo en el programa “Vía Publica” en la señal de cable de la estación. Acorde a trascendidos, al periodista se le habría explicado que la decisión buscaría “protegerlo” ante la exposición -sobre todo a raíz de las críticas que recibe desde sectores de izquierda en redes sociales- durante los últimos años.

/psg