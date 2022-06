En nuevos máximos históricos cerró el dólar este lunes a nivel local, impulsado por el importante retroceso del cobre -que está al borde de caer de los US$4 la libra- y el temor en los mercados por una eventual recesión mundial.

El billete verde terminó su primera sesión de la semana con un incremento -el tercero consecutivo- de $4,90, en puntas de $882,20 vendedor y $881,90 comprador.

Gerald León, analista de Libertex, destacó que la divisa atraviesa por “un escenario favorable por el fortalecimiento del dólar internacional con el dólar index, indicador para medir la fuerza del billete verde, y un cobre que empezó a bajar por la noticia del paro de trabajadores del cobre tras el anuncio de cierre de la fundición Ventanas. El alza acumulada de $64 en las últimas dos semanas, posiciona al peso chileno como la cuarta moneda con peor desempeño en el mundo”.

“El dólar podría caer si continúan el paro de los trabajadores del cobre. Codelco podría tomar la decisión de reducir los suministros a corto plazo, lo que provocaría un alza importante en el precio del metal, ejerciendo así una presión bajista para el peso chileno. Todo, mientras en el plano internacional los temores por una recesión continúan”, añadió.

Por su parte, Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, señaló: “en nuevos máximos históricos cierra el dólar frente a la divisa local en una jornada marcada por la poca liquidez ante el interferiado local y el festivo en Wall Street; las probabilidades de una recesión aumentan considerablemente por sobre el 60%”.

“Técnicamente el cruce local parece extender ganancias hacia $904 pesos por dólar, no obstante, no descartamos retrocesos en el mercado local ante la recuperación que podrían mostrar los commodities, en particular el cobre, el que cotiza en torno a US$4 dólares la libra”, añadió.

/psg