Autoridades de la Región de Tarapacá siguen de cerca una nube púrpura que se posicionó sobre una ciudad del país. La sustancia estaría compuesta por vapor se yodo, y se habría originado por una falla en una bomba, desatando una emergencia medioambiental.

El caso tuvo su origen durante este fin de semana pasado en la faena de Cala Cala de la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach), muy cerca de la localidad de Pozo Almonte, situada a 1.470 kilómetros al norte de Santiago. La aparición de la nube púrpura generó temor en la comunidad, lo que obligó a las autoridades regiones a abordar la situación.

“Estamos llevando a cabo un proceso de fiscalización, el cual nos arroja que este hecho se debe a la falla de un motor de la bomba impulsora”, dijo Christian Ibáñez, Director Regional Subrogante de Tarapacá.

Por su parte, el Superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, confirmó que en la faena de Cala Cala una de las bombas falló y el yodo paso de estado sólido a gaseoso. Por esto se produjo una nube de color morado en la zona del norte de Chile. “Es un fenómeno que se asocia a la empresa Cosayach, en su faena Cala Cala, y esto no fue informado por la empresa, sin embargo se realizó una mesa de emergencia para fiscalizar el hecho”, dijo la autoridad.

Desde bomberos también se hicieron presentes para evaluar la situación. En conversación con Cooperativa, el superintendente de Bomberos de Pozo Almonte, Efraín Lillo, aseguró que “desde las 8.00 hasta las 10.00 estuvo eso emanando de la planta”, mientras que desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), su director, Álvaro Hormazábal, expresó que se dio aviso de este suceso en horas de la mañana del domingo, lo que obligó la movilización de equipos técnicos y de salud al lugar.

“Se constituyeron los equipos en terreno y tuvimos una reunión con todos los servicios para poder garantizar que, hasta ahora, no se han registrado consultas ni afectaciones médicas producto de la situación que estamos viviendo”, dijo el Delegado Presidencial de la región de Tarapacá, Daniel Quinteros.

Gobierno estaría pensando en sanciones

Quinteros sostuvo que ante esta emergencia el gobierno estaría pensando en sanciones contra quienes resulten responsables. “También estamos en contacto con la Superintendencia de Medio Ambiente para que el día de mañana podamos evaluar la presentación de una denuncia por incumplimiento de la normativa y los compromisos adquiridos por parte de la empresa en materia medioambiental”, dijo la autoridad.

El delegado sostuvo que el gobierno chileno es “ecológico” y “que no admite que no se cumpla la normativa vigente y en eso no vamos a descansar”. Los equipos de seguridad y evaluadores estarán 48 horas en terreno evaluando la situación, aunque ya se ha asegurado que la nube se habría dispersado.

