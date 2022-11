Tras la disolución de 12 colectividades en febrero de este año por no alcanzar el mínimo de sufragios exigido por el Servicio Electoral (Servel) en las elecciones parlamentarias, en Chile existe un total de 15 partidos políticos constituidos. Durante este año, algunos de ellos tales como la Democracia Cristiana (DC) y Comunes, han enfrentado fugas masivas de militantes que encendieron las alarmas en sus respectivas directivas.

Sin embargo, de acuerdo a información aportada por el Servel, no son los partidos que encabezan el número de renuncias. En otras de las colectividades ha habido bajas más silenciosas, pero sostenidas a lo largo de los meses.

Ese es el caso del Partido Republicano que, de acuerdo a datos del Servel, es la colectividad con el mayor número de renuncias en lo que va de 2022. En concreto, la tienda fundada en 2019 por el excandidato presidencial José Antonio Kast acumula un total de 2.885 desafiliaciones entre enero y octubre de este año.

Septiembre es el mes con el mayor número de renuncias en el caso del partido de Kast, con un total de 828. Una de ellas fue la de la diputada Gloria Naveillán, quien posteriormente se sumó a la bancada del Partido de la Gente (PDG). En esa ocasión, en entrevista con La Tercera PM, ella señaló que “este partido (republicanos) desgraciadamente funciona más como una secta y yo no estoy en política para pertenecer a una secta (…). Yo no voto porque el líder de la secta me lo ordena. Yo voto porque la gente busca que yo los represente”.

Por detrás de los republicanos está el Partido de la Gente, conocido por ser “el partido más grande de Chile” -como ellos mismos dicen-, debido a que actualmente son la tienda con el mayor número de adherentes, con 47 mil hasta el 30 de septiembre, de acuerdo a información del Servel.

Entre enero y octubre de este año el partido fundado por Franco Parisi perdió 2.687 militantes. El mes en que más personas dejaron la tienda fue agosto -638-, período en el que el diputado Gaspar Rivas se autoproclamó el “Bukele chileno” y sheriff, y también en que tomaron la decisión de juntar firmas para acusar constitucionalmente al contralor Jorge Bermúdez.

El tercer lugar se lo lleva Convergencia Social, partido al que pertenece el Presidente Gabriel Boric. En este caso, un total de 2.219 personas han abandonado la tienda en lo que va del año. El mes con mayor salidas fue octubre -504-, en que el diputado Diego Ibáñez se convirtió en timonel del partido tras un período de más de un año en que no tuvo una directiva formal.

Pese a las renuncias, Convergencia Social -fundado en 2018- ha consolidado su militancia desde la candidatura presidencial de Boric y actualmente es el cuarto partido político con más militantes, con más de 37 mil.

Con un total de 1.545 renuncias entre enero y octubre, Renovación Nacional es el cuarto partido con más deserciones. Lo sigue la UDI, con 1.435 en el mismo período. El mes con más renuncias para ambos fue marzo, con 283 y 215, respectivamente. Por entonces, se hizo público que hubo un encuentro de la directiva de RN con los parlamentarios y convencionales de la colectividad, en que se abordó cómo debían enfrentarse a la debacle del sector en la Convención Constitucional. “La tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza. Exigirle al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la Convención, y si no, no aprobarle sus reformas”, dijo el diputado Diego Schalper (RN) en esa ocasión.

Más abajo, con 1.075 abandonos, está la Democracia Cristiana, actualmente encabezada por el diputado Alberto Undurraga. Pese a que son menos que los partidos mencionados anteriormente, las salidas han sido más notorias, pues ha incluido a parlamentarios en ejercicio -como los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además del diputado Miguel Ángel Calisto- y gobernadores -Claudio Orrego y Patricio Vallespín-, además de extimoneles como Ignacio Walker.

Parte de los que han renunciado a la decé se sumaron a los primeros pasos de dos de los partidos en formación que nacieron este año: Amarillos por Chile -presidido por Cristián Warnken- y Demócratas -encabezado por Rincón y Matías Walker-.

A la DC le sigue el Partido Socialista, presidido por Paulina Vodanovic, con un total de 968 renuncias. Más atrás de ellos se ubica el Partido Comunista -la segunda colectividad con mayor militancia a nivel nacional-, con 772 salidas. Muy cerca del PC está Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre, con 732 renuncias en lo que va del año.

Por su parte, Evópoli tuvo 687 bajas durante el año. 238 de ellas ocurrieron en octubre, mes en que la actual timonel del partido, Gloria Hutt, asumió el cargo. En total, entre los tres partidos de Chile Vamos -Evópoli, Renovación Nacional y la UDI- suman 3.667 renuncias durante 2022.

Un poco más abajo están el Partido Radical, encabezado por Leonardo Cubillos, con 582 renuncias, y el PPD, liderado por Natalia Piergentili, con 568.

Si bien Comunes ha tenido dos renuncias masivas en lo que va del año, el partido encabezado por Marco Velarde no ha entrado al top 10. Entre enero y octubre de este año acumuló un total de 434 renuncias.

Una de esas renuncias masivas ocurrió en octubre, y fue liderada por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya. En tal ocasión, a través de una carta, él y los otros 170 militantes manifestaron que la directiva cometió “el error garrafal de cerrar el partido, desconectándolo de sus bases sociales y territoriales y de quienes construimos desde allí”.

Por último, los partidos con el menor número de renuncias en lo que va del año son la Federación Regionalista Verde Social, encabezada por Flavia Torrealba -275-, y el Partido Liberal, liderado por Patricio Morales, con un total de 91.

