La saga erótica “Cincuenta sombras de Grey” convirtió Dakota Johnson en un nombre mundialmente conocido en 2015. En una reciente entrevista con Vanity Fair, la actriz contó que el rodaje no fue fácil y habló sobre los rumores de su mala relación con Jamie Dornan, su coprotagonista en la adaptación cinematográfica de los libros de la autora E.L.James.

“Yo firmé un contrato para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo”. Consultada si el estudio o los directores fueron el problema, la actriz dijo que fue un “combo” de situaciones. “También era la autora de los libros”. Sería la escritora británica E. L. James. “Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, que a veces era increíblemente cursi. Siempre fue una batalla. Siempre”.

Dakota Johnson es una estrella de Hollywood de tercera generación. Es hija de Don Johnson y Melanie Griffith y nieta de la actriz y activista Tippi Hedren, que fue la musa de Alfred Hitchcock en “Los pájaros” y “Marnie”, pero él tenía una obsesión perversa con ella y, cuando rechazó sus avances, destruyó su carrera. “Lo que pasó con mi abuela fue horrible porque Hitchcock era un tirano”, dijo la actriz a la publicación. “Era talentoso y prolífico, e importante en términos de arte, pero el poder puede envenenar a la gente”.

Griffith recordó haber recibido un regalo de Navidad de Hitchcock cuando era niña: una pequeña réplica de su madre en un pequeño ataúd. “Fue alarmante y oscuro y muy, muy triste para esa niña”, dijo Dakota, pensando en su madre. “Realmente aterrador”.

La actriz obtuvo el papel principal en la trilogía como Anastasia Steele junto a Charlie Hunnam como Christian Grey, y el guionista Patrick Marber estuvo a cargo del libro inicial. Pero Hunnam finalmente abandonó el proyecto, citando un conflicto de agenda. James estaba tan furiosa con la partida del actor y rechazó el guion, reveló Johnson a la revista.

“Era joven. Tenía 23 años. Así que fue aterrador”, dijo sobre el contrato que había firmado, y fue difícil para ella no escuchar ecos del acuerdo que Hitchcock usó para arruinar la carrera de su abuela. “Simplemente se convirtió en algo loco”, recordó.

“Hubo muchos desacuerdos. Nunca he podido hablar de esto sinceramente, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que finalmente hicimos y todo resultó como se suponía, pero fue complicado”, admitió.

Jamie Dornan reemplazó a Hunnam. Junto con Sam Taylor-Johnson, la directora de la primera película, el trío trató de salvar parte del guión de Marber. “Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer”, dijo. “La noche anterior, reescribía escenas con el diálogo anterior para poder agregar una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo”.

Consultada sobre si se arrepiente de hacer las películas, la actriz dijo: “No. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como, ‘Oh, esto es psicótico’. Pero no, no me arrepiento”.

Los rumores que salían del set de rodaje hablaban de una mala relación entre Johnson y Dornan. Pero la actriz lo desmintió: “Nunca hubo un momento en que no nos lleváramos bien. Sé que es raro, pero él es como un hermano para mí. Lo amo tanto, tanto, tanto. Y estábamos realmente allí el uno para el otro. Teníamos que confiar realmente el uno en el otro y protegernos unos a otros”.

Recordando las escenas sexuales más jugadas, Dakota afirmó:. “Hicimos cosas muy extrañas durante años y necesitábamos ser un equipo: ‘No vamos a hacer eso’ o ‘No puedes hacer ese ángulo de cámara’. Sam no volvió a dirigir después de la primera película y, como mujer, había aportado una perspectiva más suave”.

Y añadió: “James Foley pasó a dirigir y es un hombre interesante. Era diferente hacer esas cosas extrañas con un hombre detrás de la cámara. Simplemente una energía diferente. Hay cosas que todavía no puedo decir porque no quiero dañar la carrera de nadie y no quiero dañar la reputación de nadie, pero tanto a Jamie como a mí nos trataron muy bien. James es una mujer muy agradable, siempre fue amable conmigo y estoy agradecida de que quisiera que yo estuviera en esas películas”.

“Fue genial para nuestras carreras”, dijo. “Tan increíble. Muy afortunada. Pero fue raro. Tan, tan raro”, dijo la actriz, que además aseveró que hoy sería imposible filmar una película como “50 sombras de Grey”. “No. Probablemente no”, sentenció. “¿Pero qué les pasa?. Se trata de una dinámica sexual específica que es realmente real para mucha gente”.

