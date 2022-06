Queda menos de una semana para que finalice el trabajo de la Convención Constitucional. Ya hay varias posturas a favor y en contra del borrador de la nueva Carta Magna que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre. El exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, sostuvo que el texto no es bueno, y que tiene claro cómo votará en el referéndum.

“Creo que es un borrador que no es bueno para la economía, ni para la política. Esa es parte de la incertidumbre y el desalineamiento de las expectativas en algunas materias que hemos estado viendo en los mercados en Chile en los últimos seis meses”, señaló el economista en Radio Infinita.

Marfán es parte de los Amarillos por Chile, quienes el fin de semana se expresaron a favor del Rechazo. El exministro y militante del PS ya había mencionado con anterioridad que está por esa postura.

“Se inicia una nueva etapa de discusión dura, pero la fecha clave es la del 4 de septiembre. En primer lugar (Amarillos por Chile) es un movimiento que está constituido por personas de centro y de centroizquierda. La idea de Amarillos era ser vigilantes respecto del proceso constituyente, por el temor que teníamos al inicio que terminara siendo un mal borrador, y esa es la convicción a la que se llega al haber leído el último borrador”, explicó.

Y agregó que “lo tengo claro desde hace bastante tiempo, por una razón que es muy básica. En la Constitución hay ciertos temas que deben ir sí o sí, y son los temas que deben garantizar la gobernabilidad política y la gobernabilidad económica. Si no están bien hechos es anuncio de ‘despelote’, y creo que está muy mal pensada esa parte, porque no era interesante para los convencionales esa parte”.

Además, le preocupa los quórum con los que se pueden cambiar algunas leyes orgánicas, y que no se mencione el sistema electoral en el borrador.

“Me llama profundamente la atención que el sistema electoral no aparezca ni siquiera mencionado en el borrador. Es un tema que debiera estar en la Constitución y no al capricho de mayorías circunstanciales… no puede ser que una mayoría circunstancial, que obtuvo el 50% más uno a su favor, tenga la posibilidad de cambiar el sistema electoral, la ley orgánica del Banco Central, de la Contraloría, de los gobiernos regionales, etcétera. A mí no me parece que eso esté correcto. La principal razón de por qué eso no está ahí era porque estos temas no eran interesantes de tratar para la Convención. Es un tratamiento muy descuidado de aspectos que son muy fundamentales del funcionamiento del país. No tengo duda sobre cómo voy a votar”, puntualizó Marfán

Anuncio de Hacienda

La semana pasada, y tras alcanzar el dólar sucesivos récords, empinándose sobre los $900, el Ministerio de Hacienda anunció la venta de activos por hasta US$5 mil millones en los próximos sesenta días.

“No tengo claro la motivación específica que tuvieron, pero el Estado chileno tiene superávit en moneda extranjera y déficit en moneda nacional. Algunas veces lo que hace es que se financia con bonos y otras veces vende divisas. Creo que aprovechó, es un buen negocio haber vendido moneda extranjera, para suplir las necesidades de caja. Es habitual que se haga así”, dijo Marfán.

Asimismo señaló que “para que una intervención cambiaria tenga efecto, tiene que ser una intervención persistente, no por una vez nomás”.

Por otro lado, sostuvo que este tipo de medidas no buscan reemplazar la iniciativa del Banco Central.

“Yo estaba en la charla que dio Pablo García en el Club Monetario, y lo que dijo es que el tipo de cambio estaba sobredepreciado. Esto fue antes de llegar a los $900, pero que no hay elementos que requieran de alguna intervención del Banco Central, y no mencionó que las reservas eran escasas, quizás lo hizo en otra oportunidad, pero no en esta. Segundo, la política fiscal también es importante para contener los desequilibrios macro, incluyendo la inflación. Si la política fiscal se desbordara, entonces probablemente la política monetaria tendría que ir hacia el otro lado… es posible que haya alguna intención cambiaria, no creo que sea así, pero no lo descarto de plano. Son operaciones que normalmente están en el ámbito de la política fiscal, y no está reemplazando al Banco Central”.

