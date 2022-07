“Es una buena opción que finalmente se haya decidido ampliar las querellas porque creo que agiliza ese proceso que estaba un poco entrabado”. A través de estas palabras, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco valoró que el Gobierno se haya retractado de su decisión de no acusar judicialmente al líder de la CAM, Héctor Llaitul por sus amenazas.

Luego de que este miércoles, la titular de Interior, Izkia Siches anunciara que el Gobierno ampliaría las actuales querellas ya presentadas en contra del dirigente mapuche, la representante del máximo tribunal adelantó que la medida dará “confianza a la ciudadanía”, respecto a las amenazas de cualquier índole.

“Este tipo de anuncios, que son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es”, sostuvo Vivanco en conversación con Meganoticias.

Cabe señalar que la decisión del Ejecutivo fue adoptada luego de que el pasado jueves 21 de julio, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicara una serie atentados perpetrados por su organización en la macrozona sur, y además realizara amenazas y un llamado a “sabotear” al actual Gobierno.

Frente a ello, la ministra Vivanco aseveró que Llaitul “está haciendo un anuncio y me parece que es un anuncio creíble, que viene además de una persona que tiene el poder para realizar esas conductas y, en consecuencia, creo que es bastante visible que se encuadra en ese ámbito (amenazas) y no en el ámbito de la libertad de expresión. Aquí se trata de conductas anunciadas y corresponde hacer una revisión jurídica, sin perjuicio a lo que respondan los tribunales, porque de otra manera esto podría transformarse en una costumbre”.

La decisión de la ampliación de querellas anunciada por Siches, se da a conocer luego de que el fiscal nacional, Jorge Abbot apuntara a la importancia de la participación del Gobierno, a través de la presentación de una demanda, para iniciar una investigación contra Llaitul, aplicando la Ley de Seguridad del Estado.

Bajo ese contexto, Vivanco aclaró que “el Ministerio Público siempre puede investigar aquellas conductas que parezcan constitutivas de delito, siempre lo puede hacer. Ahora, los caminos que el Ministerio Público va a tomar, una vez que realice su investigación, son los que van a determinar qué va a pasar jurisdiccionalmente. Si el Ministerio Público determina luego de su investigación que aquí lo que procede es aplicar la Ley de Seguridad del Estado, allí requiere efectivamente, como lo dijo el fiscal Abbott, una querella por parte del Gobierno”.

“Sin embargo, si esa querella no estuviese, también hay otros tipos que están contenidos en la ley, que pueden aplicarse a situaciones como esta (…) Hay recursos y hay modos de investigar y de poder hacer valer las normas legales frente a conductas de esta especie. No es que si el Gobierno no movía una pieza nada se podría hacer. Ahora, bien que el Gobierno haya movido esa pieza, porque eso de alguna manera destraba la situación”, concluyó la vocera de la Suprema.

