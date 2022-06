“Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, acaba de publicar el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter.

Luego del ‘silencio’ que tuvo el excongresista durante la campaña presidencial, Álvaro Uribe vuelve a la palestra política; en medio del ‘Acuerdo Nacional’ propuesto por el electo presidente, Gustavo Petro, y promovido por su partido de gobierno, el Pacto Histórico, buscan que todos los sectores políticos se integren en el oficialismo, para lograr sacar adelante las diferentes propuestas, además de intentar reducir la polarización.

Pero, Uribe representa el “otro extremo”, muestra de esto es que varios de sus militantes ya se declararon en oposición, como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia, entre otros, que al momento de conocerse los resultados el pasado domingo, 19 de junio, manifestaron su posición contraria con el nuevo gobierno.

Es por esto que, para el Pacto Histórico se ha vuelto tan importante el acercamiento con estos movimientos opositores, al punto de empezar a tener “amigos”, por ejemplo, el Partido Liberal ya anunció que apoyaran en el congreso las ponencias del gobierno de Petro, se conocen acercamientos y reuniones de los conservadores, la U, incluso Cambio Radical, no obstante, el que parecía ser el “acérrimo” contradictor era el Centro Democrático.

Hace unos días, uno de los hombres más importantes del Pacto Histórico, Armando Benedetti aseguro que el ‘Acuerdo Nacional’ debía pasar, al menos, por las manos del expresidente Álvaro Uribe:

| “El Acuerdo Nacional fue un punto muy importante que Petro tocó en su discurso y que está en el ADN de este Gobierno (…) Un hecho que acaban de revelar otra vez las últimas elecciones es que estamos 50 / 50. Si no entendemos que esto es 50 / 50, estamos destinados al fracaso. Por eso queremos buscar siempre la concertación. Y a título personal, yo, Benedetti, dije que ese acuerdo nacional debía pasar por las manos del presidente Uribe. En la última década, de diez elecciones presidenciales e importantes de este país, Uribe ha ganado ocho. Por lo tanto, lo que habría que hacer es buscar pactar con él sobre lo fundamental”.

En diálogo con CNN, Benedetti reafirma que la idea de esos diálogos es que todos los sectores puedan aportar al cambio en Colombia.

Pero, la confirmación de la invitación, al menos hasta ese momento se dio justamente durante la confirmación, de manera oficial, por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le entregaron las credenciales a Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidente electos de Colombia.

Durante el discurso tras dicha ratificación, el electo mandatario declaró:

| “He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero, simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar y diálogo para tomar decisiones”.

Con esta, sería al menos la segunda invitación o insinuación, de manera pública, para que se diera el encuentro de estos representantes de las fuerzas políticas más significativas del país en los últimos años.

Incluso, Rodolfo Hernández, con quien se disputó la presidencia y quién recientemente confirmó que si aceptaría su curul en el Senado, también está invitado al nombrado ‘Acuerdo Nacional’.

En este momento no se tienen más detalles de este encuentro, lo que se sabe es que Armando Benedetti es quien mediará la reunión, se realizará la próxima semana, aún no hay lugar, ni hora definida; pero, Gustavo Petro acaba de agradecerle a Uribe que aceptara la invitación, declarando que eso da muestras del cambio que verá en Colombia.

| “Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una Patria común”.

