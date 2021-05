En el cuarto capítulo de «Conociéndote», Stefan Kramer presentó su más reciente imitación: un calco del animador y comediante Checho Hirane.

Por su parte, el conductor de «Café Cargado» reaccionó al trabajo del cómico en el programa dominical de La Red. Al inicio de su espacio de conversación, Hirane destacó: «Normalmente partimos con política y las madres están en otra (por el Día de la Madre). En realidad, queremos partir con un poquito de humor. Nosotros tenemos un genio en nuestro país, que se llama Stefan Kramer».

«Todas las semanas elige un víctima y esta semana me eligió a mí como víctima. Quiero partir el programar invitándolos a compartir este video», explicó Checho, quien procedió a presentar el registro viralizado en redes sociales.

«Me maté de la risa»

Una vez finalizado, lo analizó: «Buenísimo, esto es pura genialidad. Yo siempre he dicho que cuando el genio, el talento se junta con el trabajo, se acerca a la perfección».

«Así que felicitar a Kramer, a pesar de que yo tuve unas diferencias con él, en términos de que dije que a su rutina del Festival (de Viña del Mar) le habría sacado eso de la apología a la ‘primera línea’, fuera de eso, yo encuentro que es un tipo extremadamente talentoso y me maté de la risa. No puedo decir ‘me cagué de la risa en televisión’, pero eso fue lo que me pasó», cerró.

