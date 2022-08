Cristian Castro ha destacado a lo largo de su carrera por su enorme talento actoral, pero, tras pasar un tiempo alejado del ojo público, el hijo de Verónica Castro regresó mas cambiado que nunca al programa argentino Canta conmigo ahora, lo cual desató todo tipo de memes por su apariencia física.

No obstante, ante los malos comentarios recibidos, el intérprete de éxitos como Por Amarte así, Azul, Lloviendo Estrellas o Vuélveme a Querer rompió el silencio para opinar qué es lo que piensa respecto a todas las burlas hechas por parte del público.

Fue durante una entrevista para el programa Telenoche donde reveló que autorizó utilizar ese tipo de looks, ya que buscaba reinventarse en el ámbito televisivo.

Cristian Castro fue objeto de memes tras su aparición en “Canta conmigo ahora” (Foto: Captura de pantalla) Cristian Castro fue objeto de memes tras su aparición en “Canta conmigo ahora” (Foto: Captura de pantalla)

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, remarcó.

En cuanto a los memes, Cristian destacó que toma todos los comentarios de la mejor manera, pues sabe que las decisiones que ha tomado son arriesgadas. Sin embargo, destacó que está contento con el rumbo que está tomando su carrera artística.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, apuntó.

Los mejores memes de Cristian Castro

Cristian actualmente se encuentra en Argentina, donde participa como uno de los cien jueces del programa Canta conmigo ahora, transmitido por el canal 13 del país.

El primer capítulo de este concurso de talentos, trasmitido este lunes 25 por la noche, significó un reencuentro entre el polémico intérprete de No podrás y millones de televidentes, entre quienes muchos quedaron impactados por el estilo rimbombante que Cristian Castro mostró en el estreno de la emisión que compite directamente con La voz Argentina, transmitida por Telefe.

Y es que el mexicano apareció con un traje de colores brillantes metálicos -de la marca Dolce & Gabbana– , cabello amarillo casi anaranjado a tono con su corbata y una actitud animada.

Ya antes de su debut, el también llamado “Gallito feliz” había realizado un video para las redes del show, donde presumió su estilo al vestir, y ante ello algunos usuarios reaccionaron. Uno de los comentarios más recurrentes fue “la locura” del cantante, y no fueron pocos quienes lo compararon con su padre, el emblemático comediante Manuel El loco Valdés, quien también destacó en los años 70 y 80 por una actitud e indumentaria fuera de lo común.

La participación del mexicano en el programa argentino

“Señoras y señores, una estrella internacional. Es mexicano, pero yo siento que el corazón lo tiene acá en la Argentina. Una de las figuras más grossas y más importantes de la música melódica y pop a nivel mundial. Hijo de la querida Verónica Castro. ¿Qué puedo decir de los temas de él? Si ponés Azul, lo bailás. Si ponés No podrás, lo bailás. Si ponés Lloviendo estrellas, lo bailás. Tres te dije, pero te puedo decir trescientos más”, dijo el conductor al momento de presentarlo. Y enseguida, en complicidad con los televidentes, señaló: “Quiero ver el traje que trajo porque me dijeron: ‘¡No sabés cómo se vino vestido!’”, dijo el presentador Marcelo Tinelli durante la primera gala de Canta conmigo ahora.

El cantante sorprendió por su color de cabello (Foto: Eltrece) El cantante sorprendió por su color de cabello (Foto: Eltrece)

En ese instante, Cristian hizo su ingreso en medio de una ovación por parte de los espectadores presentes en la tribuna. Y se fundió en un abrazo tanto con Tinelli como con su hijo.

/gap